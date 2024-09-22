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«Белоусов показывает свой намоленный до синевы язык»

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  • Александр Невзоров
  • 22.09.2024, 12:54
  • 4,908
«Белоусов показывает свой намоленный до синевы язык»
Александр Невзоров

Россия населена феноменальной нечистью.

Если бы не Путин и его бредовое СВО, то никто бы и не узнал какой феноменальной мразью ныне населена Россия.

Сентябрь.

У многих коллективов и групп начался «сезон».

Не стали исключением и «путьдомойки». Сегодня они выступают на привычной площадке возле Минобороны. Их протестик безвреден и микроскопичен. Дамы просто клянчат своих мужичков.

Штабное офицерье ржет над ними с балконов министерства. Белоусов показывает теткам свой намоленный до синевы язык.

В финале - явление автозака.

Короче, стандартное «путьдомоечное» шоу.

Аншлага нет, резонанса нет, опасности для режима нет.

Но!

Но даже и сюда вбрасывается нечисть, готовая поизмываться над дурехами. Те беззащитны. Бугаи и «мочалки» из «волонтерских рот» глумятся умело, сочно и всего-то за 700 рублей.

Александр Невзоров, «Телеграм»

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