закрыть
22 сентября 2024, воскресенье, 14:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Дженнифер Лопес и Мерил Стрип поддержали Камалу Харрис на выборах в США

8
  • 22.09.2024, 13:11
  • 1,420
Дженнифер Лопес и Мерил Стрип поддержали Камалу Харрис на выборах в США

Звезды уже называют ее «президентом».

Известная американская певица Дженнифер Лопес и актриса, звезда сериала «Дьявол носит Прада» Мерил Стрип публично поддержали Камалу Харрис на президентских выборах в США. Знаменитости заявили, что будут голосовать в ноябре за 59-летнюю демократку.

Звездная команда поддержки политика только растет. Как сообщили на странице сообщества по поддержке Харрис в Twitter, кроме Лопес и Стрип, ее также поддержали Брайан Крэнстон, Бен Стиллер и Джулия Робертс.

О своем выборе звезды объявили во время ток-шок Опры Уинфри. Приглашенной гостьей программы была Камала. К разговору с демократкой присоединялись голливудские актеры и певцы. В онлайн-формате они заявили, что поддерживают кандидатуру Харрис и именно ее видят будущим президентом.

Когда на связь вышла Мерил Стрип, то она случайно назвала политика президентом.

«Здравствуйте, президент Харрис!» - сказала знаменитость в эфире.

На слова актрисы отреагировала сама Камала и шутливо отметила, что «еще 47 дней» до того, как станет известно, кто займет пост американского президента.

Написать комментарий 8

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Наступить на нож
Наступить на нож Ирина Халип
Знак бездны
Знак бездны Владимир Пастухов
Один из руководителей ФБК Волков пытается заткнуть рот сайту «Хартия'97»
Один из руководителей ФБК Волков пытается заткнуть рот сайту «Хартия'97» Наталья Радина
Расследование Певчих очень напоминает разоблачения фрау А.
Расследование Певчих очень напоминает разоблачения фрау А. Наталья Радина