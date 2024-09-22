Дженнифер Лопес и Мерил Стрип поддержали Камалу Харрис на выборах в США

Дженнифер Лопес и Мерил Стрип поддержали Камалу Харрис на выборах в США8
- 22.09.2024, 13:11
- 1,420
Звезды уже называют ее «президентом».
Известная американская певица Дженнифер Лопес и актриса, звезда сериала «Дьявол носит Прада» Мерил Стрип публично поддержали Камалу Харрис на президентских выборах в США. Знаменитости заявили, что будут голосовать в ноябре за 59-летнюю демократку.
Звездная команда поддержки политика только растет. Как сообщили на странице сообщества по поддержке Харрис в Twitter, кроме Лопес и Стрип, ее также поддержали Брайан Крэнстон, Бен Стиллер и Джулия Робертс.
О своем выборе звезды объявили во время ток-шок Опры Уинфри. Приглашенной гостьей программы была Камала. К разговору с демократкой присоединялись голливудские актеры и певцы. В онлайн-формате они заявили, что поддерживают кандидатуру Харрис и именно ее видят будущим президентом.
Когда на связь вышла Мерил Стрип, то она случайно назвала политика президентом.
«Здравствуйте, президент Харрис!» - сказала знаменитость в эфире.
На слова актрисы отреагировала сама Камала и шутливо отметила, что «еще 47 дней» до того, как станет известно, кто займет пост американского президента.