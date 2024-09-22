Российской бронетехнике оторвало башню от взрыва: видеофакт
- 22.09.2024, 13:28
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Штурм противника был отбит.
Очередная попытка врага штурмовать украинские позиции была пресечена. Противник применял многочисленную живую силу при поддержке тяжелой техники. Однако совместная работа артиллеристов и операторов FPV-дронов не дала оккупантам выполнить свои цели.
Воины 3-го батальона «Свобода» бригады Национальной гвардии «Рубеж» успешно отбили штурм противника, сообщает Цензор.НЕТ.
«Сначала были разбиты танки и БМП. А потом началась ликвидация поврежденной техники и испуганной пехоты, которая убегала с места дислокации», - сообщили бойцы.