закрыть
22 сентября 2024, воскресенье, 14:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Российской бронетехнике оторвало башню от взрыва: видеофакт

  • 22.09.2024, 13:28
  • 1,546
Российской бронетехнике оторвало башню от взрыва: видеофакт

Штурм противника был отбит.

Очередная попытка врага штурмовать украинские позиции была пресечена. Противник применял многочисленную живую силу при поддержке тяжелой техники. Однако совместная работа артиллеристов и операторов FPV-дронов не дала оккупантам выполнить свои цели.

Воины 3-го батальона «Свобода» бригады Национальной гвардии «Рубеж» успешно отбили штурм противника, сообщает Цензор.НЕТ.

«Сначала были разбиты танки и БМП. А потом началась ликвидация поврежденной техники и испуганной пехоты, которая убегала с места дислокации», - сообщили бойцы.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Наступить на нож
Наступить на нож Ирина Халип
Знак бездны
Знак бездны Владимир Пастухов
Один из руководителей ФБК Волков пытается заткнуть рот сайту «Хартия'97»
Один из руководителей ФБК Волков пытается заткнуть рот сайту «Хартия'97» Наталья Радина
Расследование Певчих очень напоминает разоблачения фрау А.
Расследование Певчих очень напоминает разоблачения фрау А. Наталья Радина