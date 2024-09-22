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Под Столбцами легковушка сошла с «ручника» и придавила мужчину в палатке на берегу озера

  • 22.09.2024, 13:45
  • 1,028
Под Столбцами легковушка сошла с «ручника» и придавила мужчину в палатке на берегу озера
иллюстративное фото

В МЧС рассказали подробности инцидента.

Ночью на берегу озера в Столбцовском районе внезапно поехавшая машина зажала мужчину, который был в палатке, сообщили в МЧС.

В ночь на 22 сентября на берегу Стецковского озера в деревне Стецки на Столбцовщине машина сошла с ручного тормоза. В МЧС в 2.35 поступило сообщение о «необходимости оказания мужчине, которого зажало в палатке сошедшим со стояночного тормоза легковым автомобилем».

Прибывшие спасатели извлекли 38-летнего мужчину из-под авто. Его доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.

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