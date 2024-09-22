Синоптики предупредили белорусов о заморозках до -2°С 22.09.2024, 14:02

И дождях «различной силы».

В этом году погода преподнесла белорусам щедрый подарок — еще один месяца лета. Однако все в этой жизни имеет свойство заканчиваться. Вот и синоптик Дмитрий Рябов предупредил: осень не за горами. По мнению специалиста, в конце сентября пора Пушкина «станет более заметной» и в Беларусь придет «нестабильная погода» с дождями и туманами. Это же подтвердили и синоптики тематического канала Nadvorie, коротко и емко отметив: «Все, конец лета».

По данным специалистов, примерно с 27 сентября на Беларусь переориентируется ложбина холода «Х», что приведет к понижению температурного фона до «характерных для конца сентября значений» — +10..+15°С. Это же подтвердил и Дмитрий Рябов, подчеркнув, что отметки на термометре будут постепенно приближаться к своей «климатической норме».

По его мнению, в начале недели ожидается переменная облачность, «пока без осадков». Ночью и утром местами возможны кратковременные туманы. Температура воздуха в темное время суток составит +3…+8°С, по югу до +11°С, а по северо-востоку возможны заморозки до -2°С. Днем в понедельник ожидается +20…+26°С, во вторник до +26°С.

В середине недели северо-западные регионы Беларуси окажутся под влиянием атмосферного фронта, пришедшего с Балтийского моря, который, по словам Рябова, принесет «влажные воздушные массы». В этих районах ожидаются кратковременные дожди, в то время как на остальной территории страны «вероятность осадков невелика». Ночью будет от +8 до +13°С, а «дневной прогрев» составит от +17°С по северо-западу до +27°С по юго-востоку, подчеркнул синоптик.

Что касается второй половины недели, то в большинстве регионов Беларуси пройдут «дожди различной силы». По мнению Дмитрия Рябова, в утренние часы местами возможен туман. Ветер западный, умеренный. Ночью столбик термометра поднимется до +8 до +14°С. Днем в четверг +17…+24°С, в пятницу от +14°С по северо-западу до +21°С по юго-востоку.

«В заключительные выходные сентября небо будет преимущественно облачным, но временами сквозь облака будет пробиваться солнце. Ветер будет дуть с запада, его скорость будет умеренной. Влажность до 80%. Ночью от +6 до +12°С, в середине дня в субботу +16…+21°С, в воскресенье +17…+22°С», — подчеркнул в эфире телеканала «ОНТ» Дмитрий Рябов.

Что сказали в Белгидромете?

По данным Белгидромета, в понедельник, 23 сентября, погоду в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления. Ожидается, что на территории страны будет облачно, с прояснениями, преимущественно без осадков. Синоптики предупредили, что ночью и утром в некоторых регионах Беларуси возможен слабый туман. В темное время суток температура опустится до отметки +1..+7°С, местами +8..+11°С, а в отдельных районах Могилевской и Витебской областей и вовсе ожидаются заморозки до 0..-2°С. Днем же столбик термометра поднимется до +20..+26°С.

Во вторник днем, 24 сентября, с юга Европы начнут поступать теплые воздушные массы. Специалисты Белгидромета отметили, что в стране будет облачно и без осадков. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Температура воздуха после заката опустится до отметки +4..+10°С, местами до +13°С. В светлое время суток максимум окажется в рамках +22..+27°С.

В среду, 25 сентября, по данным синоптиков, ожидается «постепенное увеличение облачности». Ночью местами по западу Республики, а днем в западных и центральных районах страны пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. В темное время суток воздух прогреется максимум до +8.. +15°С, а днем температура будет колебаться в пределах +18..+24°С, а по юго-востоку — до +27°С.

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