Плохие новости для «Беларуськалия» Феликс Мирский, «Белорусы и рынок»

22.09.2024, 14:18

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Почему рост экспорта в Китай — не повод для радости.

Стоимость экспорта белорусского калия в Китай в августе выросла впервые после того, как несколько месяцев подряд она снижалась. Но, похоже, для белорусского калийного экспорта это не очень хорошая новость.

По данным китайской статистики, за месяц Беларусь поставила в эту страну калийных удобрений на 57 млн долларов. И, на первый взгляд, это хорошая новость. В июле стоимость белорусского калийного экспорта в Китай составляла всего 45 млн долларов. В июне было 88 млн, а в мае 100 мл. То есть впервые за несколько месяцев поставки белорусского калия в Китай пошли вверх. Казалось бы, можно радоваться. Особенно учитывая, что в этом году выручка от экспорта калийных удобрений в Китай упала в два раза по сравнению с прошлым.

Но на самом деле августовский рост — не повод для радости. Совсем наоборот. Этот рост показывает, что ситуация на рынке калийных удобрений для Беларуси ухудшается.

Совсем недавно на «Беларуськалии» рассказали, что в августе продано на экспорт рекордное количество удобрений – один миллион тонн. Китай – главный рынок для белорусских калийных удобрений. Туда предприятие продает от 70 до 80% того, что оно производит. Получается, «Беларуськалию» потребовалось поставить рекорд по экспорту удобрений, чтобы в августе заработать на китайском рынке всего на 12 млн долларов больше, чем в июле. И это означает, что цены на белорусский калий не растут. То, что «Беларуськалий» теряет на падении цен, он пытается добрать увеличением объемов поставок. И судя по символической разнице между доходами в июле и августе, получается очень плохо.

А еще с попытками компенсировать падение цены увеличением объемов продаж есть одна очевидная трудность. Она состоит в том, что объемы производства не бесконечны. В досанкционные времена Беларусь могла экспортировать 10,5 – 11,0 млн тонн калия. Предельный объем производства «Беларуськалия» составлял 12 млн тонн удобрений в год.

То есть августовский объем экспорта, если пересчитать его на год, соответствует максимально возможному объему производства предприятия. Есть еще, правда, компания «Славкалий», которая осваивала Старобинское месторождение калийных удобрений. Работы там начались в 2017 году, а в 2021 были заморожены из-за санкций. В 2023 году работы возобновились.

Но есть некоторые проблемы. Во-первых, даже при оптимистичном варианте развития событий производство удобрений там начнется не раньше середины будущего года. А во-вторых, годовой объем производства там составит 2 млн тонн. И это не те объемы, которые могут решить проблемы белорусской калийной отрасли в частности и белорусского экспорта вообще.

Чтобы заработать на китайском рынке 57 млн долларов, «Беларуськалию» пришлось в августе продать максимально для него возможный объем калийных удобрений. При этом среднемесячная выручка от продажи удобрений в Китай в прошлом году была больше 80 млн. Продавать больше миллиона тонн удобрений в месяц «Беларуськалий» не сможет. У него просто нет столько калия.

На самом деле, он и по миллиону тонн каждый месяц продавать не сможет. Все-таки августовские продажи были маленьким локальным рекордом, которым Беларуськалий, кстати, скорее всего, компенсировал снижение объемов продаж в июле. То есть продавал запасы, которые у него были.

Вот поэтому увеличение выручки от продажи удобрений в Китай в августе — на самом деле плохая новость. Она свидетельствует, во-первых, о том, что цены на белорусские калийные удобрения продолжают падать. А во-вторых, что даже ценой максимального напряжения сил и ресурсов «Беларуськалий» не в состоянии повторить прошлогодние успехи.

Феликс Мирский, «Белорусы и рынок»

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