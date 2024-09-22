Более 20 фигурантов по делу о стрельбе в Wildberries попросились на войну 22.09.2024, 14:27

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Фигуранты уголовного дела о стрельбе в офисе Wildberries в центре Москвы заявили о своем желании отправиться на войну в Украину, сообщил «Ленте.ру» источник, знакомый с ходом дела.

По уголовному и административному делам арестованы 26 человек. Все фигуранты выразили желание подписать контракт с Минобороны РФ и отправиться на фронт.

В минувшую среду депутаты Госдумы в первом чтении приняли проект закона, который дает право суду освобождать фигурантов дела от уголовного преследования за участие в боевых действиях в Украине. Также был одобрен законопроект, дающий право подсудимым заключать контракты с Минобороны в периоды мобилизации, военного положения и военного времени.

Госдума приняла закон об освобождении от уголовной ответственности и наказания, а также о погашении судимости лиц, заключивших контракт с Минобороны, в марте. За некоторое время до этого согласившиеся воевать заключенные перестали получать помилование от президента России Владимира Путина. Теперь им дают «условное освобождение» и автоматически продлевают контракты с Минобороны, что не позволяет им покинуть зону боевых действий до окончания войны.

Стрельба в центре Москвы произошла 18 сентября, когда группа из 20–30 человек атаковала офис Wildberries, находящийся в 900 метрах от Кремля, в бизнес-центре «Романов Двор». Нападавшие разбили стекла, после чего началась перестрелка. В результате инцидента погибли два человека — охранник и сотрудник бизнес-центра, а еще 10 человек получили ранения. Среди пострадавших оказались трое бойцов ММА из Чечни: Абубакар Местоев, Рашид Кодзев и Умар Чичаев. На фотографиях в социальных сетях Чичаев запечатлен в форме СОБР Росгвардии рядом с Рамзаном Кадыровым и другими влиятельными чеченскими чиновниками.

На место происшествия вместе с нападавшими прибыл и Владислав Бакальчук, супруг основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук. Ранее он назвал объединение Wildberries с рекламным оператором Russ Outdoor «рейдерским захватом» и обратился за поддержкой к Рамзану Кадырову. По его словам, он прибыл на переговоры по поводу остановки строительства складов, но конфликт возник, когда его не пустили в офис.

Татьяна Бакальчук опровергла версию мужа, заявив, что он пытался организовать рейдерский захват. Также она отметила, что никакие переговоры в тот день не планировались.

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