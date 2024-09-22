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«Такого еще не было: заплатили 10 рублей за полтора часа»

  • 22.09.2024, 14:35
«Такого еще не было: заплатили 10 рублей за полтора часа»

Тайный гость побывал в аквапарке в Осиповичах.

Журналисты «Онлайнера» отправили тайного гостя в Осиповичи. Он вернулся в офис отдохнувшим и уже готов рассказать читателям о своих впечатлениях.

Осенью 2018 года в Осиповичах состоялось знаменательное событие. В городе, расположенном в 93 километрах от Минска, торжественно открыли современный ФОК с аквазоной. ФОК был возведен при поддержке «Газпрома» и получил название «Жемчужина». Прежде подобных комплексов в Могилевской области не строили, и он до сих пор остается единственным аквапарком на весь регион.

«Жемчужина» находится на выезде из города, найти ее несложно. Главное — вбить в навигатор и, если едете из Минска по гомельской трассе, вовремя свернуть на дорогу P-91. В ФОК я зашел после пяти часов и очередей не обнаружил. За 1,5-часовой отдых в бассейне и аквазоне я отдал всего 10 рублей.

Если захотите продлить отдых, вам придется платить по 10 копеек за минуту.

Увы, поход в сауну в чек не входил. Как рассказал администратор, бронировать ее нужно заблаговременно, так что сегодня обойдемся без бани.

Мне выдали резиновый браслет с чипом, после чего я переобулся на диванчике, оставил обувь в пакете в гардеробе и отправился в раздевалку. «Жемчужина» — это в первую очередь ФОК, здесь проходят тренировки секции по плаванию, поэтому неудивительно, что на стенах прикреплены фото известных белорусских спортсменов вроде Екатерины Карстен и Александра Глеба с их мотивационными высказываниями.

Пройдя по длинному коридору, я нашел мужскую раздевалку. Учитывая, что комплексу уже 6 лет, выглядит неплохо.

Есть как маленькие шкафчики, так и большие. Те, что поменьше, совсем узкие, сложить в них вещи оказалось непросто. Справившись, я закрыл его с помощью браслета и пошел дальше.

По пути в аквазону вновь заглядываю в душевую. В очередной раз не нахожу дефектов и иду дальше.

Самое интересное, естественно, ожидало впереди. В аквазоне передо мной открылось огромное светлое пространство. Почти половину занимает бассейн, а остальная площадь отдана на откуп развлечениям. Слева — зона для самых маленьких, впереди (за бассейном) — для тех, кто постарше. В дальнем углу змейкой в воду убегает спиралевидная горка.

Вдоль стенок стоят вмонтированные кресла. Нашлись даже шезлонги, но они в этот день спросом не пользовались и так и остались стоять в стороне.

Для начала я решил поплавать, но, как только подошел к спуску в бассейн, сразу услышал громкий свист. Я обернулся и увидел рядом с собой мужчину в шортах, майке и белой капитанской кепке с черным козырьком.

— Шапочка нужна, — сказал он, показав пальцем на свой головной убор.

К подобному развитию событий я готов не был. Ведь ни разу во время посещений спа и аквапарков не слышал замечаний из-за отсутствия резиновой шапки. Но, по-видимому, бесшапочных посетителей здесь хватает, поэтому капитан сжалился и предложил воспользоваться одной из тех, что есть в коллекции бассейна. Детская, она еле налезла на голову и, как сказал бы школьник, смотрелась на мне максимально кринжово.

Так что не повторяйте моих ошибок: обязательно берите в осиповичскую аквазону свою шапочку.

25-метровый бассейн на три дорожки понравился. Он, конечно, не такой большой, как в Пружанах, но для спокойных заплывов подходит в самый раз. Ажиотажа не было, поэтому наплавался вдоволь. Ну и отметим качество воды: она комфортной температуры, не мутная и не пахнет хлоркой.

После бассейна самое время потестировать другие активности. Обычные для таких мест водопад и водяные пушки работают исправно, так что к ним никаких вопросов.

Пока не было очереди, я поспешил к горкам. Первая представляет собой обычный спуск длиной в метров 15.

С нее я съехал так, что ноги подлетели выше головы. Сразу после этого пошел исследовать спираль и прыгнул в 40-метровую трубу. Светящиеся огоньки, как в Пружанах, полет не сопровождали, но меня покрутило так, что немного вскружило голову.

За катающимися с горки следил сотрудник ФОКа, и, если что-то шло не так, сразу реагировала громким свистом.

Отзывы посетителей (орфография и пунктуация сохранены)

Google: «16.06.2024 была на сеансе с 14 до 16 часов. Инструктор очень внимательный и строгий: спас маленькую девочку у нас на глазах, которая выпала из круга (прямо забежал в воду, спасая жизнь ребенку). Так и стоял мокрый. Очень внимательно смотрел именно на посетителей с детками. Делает свою работу на совесть».

«Яндекс»: «Очень теплая вода, с маленькими детьми рай, взрослым на 4».

«Яндекс»: «Хорошее место для отдыха с семьей, теплая вода и приятный в общении персонал. Большой минус это раздевалки места положить вещи очень мало. Цены в кафе очень демократичные. Расположение отличное много возможностей добраться».

Google: «Ездила с дочкой (9 лет) с Могилева (у нас такого нет), очень понравилось, вежливый персонал, горок хоть и немного, но ребенку было не скучно, водичка теплая. Также после посещения аквазоны, можно покушать в кафе, большой выбор и вкусно. Рекомендуем».

«Яндекс»: «Отличное место, чтобы провести время с семьей. Вода во всех бассейнах очень теплая. На горки есть ограничение для детей от 8 лет. Вход в аквазону и бассейн только в шапочках. Спасибо девушкам на входе, выручили с шапочками».

«Яндекс»: «Отличный аквапарк, без толпы. Вода чистая, теплая. Приятный персонал. Для многодетных скидка 50%. Цены смешные».

«Яндекс»: «Приехали в этот аквапарк из Минска. У нас два сына: 12 и 4 года. Идеальное место, поскольку территория небольшая следить за детьми очень просто удобно. Вода везде теплая и солена))), запаха хлора не чувствуется».

Дальше по плану у меня было горячее джакузи. Табличка рядом гласит, что больше 10 человек одновременно нежиться в ванне не могут. Странное предупреждение. Как по мне, тут и впятером будет не очень комфортно. Но ладно. Вскоре ко мне присоединились несколько женщин, и, пока они обсуждали местные новости, я оценил обстановку вокруг.

Несмотря на будний день, посетителей хватало. На платформе у спирали даже образовалась очередь из детей, желающих покататься. По большей части вместе со мной отдыхали семьи, и таких одиночек, как я, можно было пересчитать на пальцах одной руки.

Время моего сеанса постепенно заканчивалось, и я, поплавав в ленивой реке, пошел на выход. Сдав свой браслет, услышал, что я вложился в полтора часа, доплачивать мне не нужно, и на выходе решил сходить в местное кафе Family.

Судя по меню, это исключительно семейное заведение, алкоголь здесь не продают. Зато можно заказать десерт, поужинать пиццей или перекусить гамбургером.

Вот несколько позиций из меню:

наггетсы — 5 шт. / 9 шт. — 5 р. / 7,60 р.;

салат «Полесский» — 7 р.;

жар-боллы с курочкой и сыром — 5 шт. / 9 шт. — 3,80 р. / 6,50 р.;

картофель фри — 4,70 р.;

куриная котлета — 3,90 р.

По совету кассира я взял c собой 650-граммовую пиццу Cordiale за 16,80 р. Меня предупредили, что готовка может занять чуть больше 20 минут, но повар справился даже быстрее. В итоге передо мной оказался вот такой кругляш с салями, ветчиной, беконом, томатами и сыром. Выглядит обычно и непритязательно, но на голодный желудок получилось сытно.

Ну а теперь сделаем традиционные выводы.

Комплекс в Осиповичах сложно сравнивать с более оснащенными столичными аквапарками. Да и делать этого не стоит. «Жемчужина» в первую очередь ФОК (на территории еще есть тренажерный и бильярдный залы) с аквазоной. Нареканий она не вызвала, и местных водных аттракционов хватает для семейного отдыха. Жирный плюс — наличие отдельных детских раздевалок, минус — маленькие и неудобные шкафчики, в которые сложно уместить большую сумку. Ценные вещи можно оставить в камере хранения рядом с рецепцией.

Перед поездкой на всякий случай позвоните в «Жемчужину». Некоторые посетители в своих отзывах жаловались на то, что упирались в закрытые двери, хотя о выходном в соцсетях в дни посещений упоминаний не было.

10 рублей за полтора часа — самая низкая цена, которую платил за отдых в аквазоне и аквапарке. Комплекс вроде «на весь день» в прейскуранте отсутствует. Если захотелось остаться, придется доплачивать за каждую дополнительную минуту по 10 копеек. С учетом ужина в кафе траты тайного гостя составили не больше 30 рублей.

Ну и не забывайте, что аквазона в будние работает до 21:00 (вторник — четверг) и в выходные до 22:00 (пятница — воскресенье). В зависимости от графика работы билеты перестают продавать в 19:15 и в 20:15.

Да, и шапочку не забудьте. Если же приехали без нее, головной убор можно купить в кафе у рецепции либо попросить у сотрудника ФОКа.

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