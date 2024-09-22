ВСУ продемонстрировали, что могут погрузить во тьму часть РФ 22.09.2024, 14:43

Эксперт раскрыл механизм симметричного удара.

Силы обороны Украины могут наносить удары по энергетическим объектам России и устроить оккупантам блэкаут в части регионов. Об этом заявил руководитель программ по безопасности Центра глобалистики «Стратегия XXI» Павел Лакийчук в эфире шоу «Говорит Большой Львов».

«Не было у нас такого замысла, чтобы устроить им блэкаут. Но у россиян энергетическая система довольно уязвима. Я напомню блэкаут на юге России летом этого года, именно в жаркие месяцы. Он был именно из-за того, что на Ростовской АЭС произошла авария на одном из энергоблоков. Возник дисбаланс, система «посыпалась», потому что она была перегружена. И если до того можно было ее сбалансировать, используя подстанции от других регионов, но так произошло, что за месяц до того Силы обороны поразили две подстанции на северо-востоке от нашей страны», - заявил он.

По словам эксперта, именно поражение этих подстанций не позволило переключить часть электроэнергии из центра на юг России.

«И результат - региональный блэкаут, регион не меньше, чем Украина, у россиян остался без света. Поэтому можно считать, что намеренно или нет, скорее, что нет, но мы продемонстрировали, что можем ответить симметричным ударом, и погрузить во тьму часть РФ также», - сказал Лакийчук.

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