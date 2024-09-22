Партизаны проникли на важную базу снабжения Черноморского флота РФ в Крыму
- 22.09.2024, 15:01
Она расположена в Симферополе.
Партизаны провели разведку важной базы снабжения Черноморского флота РФ в Крыму. Она расположена в Симферополе.
Об этом сообщает Telegram-канал партизанского движения «АТЕШ».
«Агент провел разведку базу логистики Черноморского флота РФ в Крыму», - говорится в сообщении.
На данной базе, по данным партизан, находится склады с продовольствием, которые снабжают воинские части на полуострове, а также подразделения группировки российских войск «Днепр».
«На территории базы ежедневно находится огромное количество машин, которые стоят в очереди за довольствием», - констатировали в «АТЕШ».