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Партизаны проникли на важную базу снабжения Черноморского флота РФ в Крыму

  • 22.09.2024, 15:01
Партизаны проникли на важную базу снабжения Черноморского флота РФ в Крыму

Она расположена в Симферополе.

Партизаны провели разведку важной базы снабжения Черноморского флота РФ в Крыму. Она расположена в Симферополе.

Об этом сообщает Telegram-канал партизанского движения «АТЕШ».

«Агент провел разведку базу логистики Черноморского флота РФ в Крыму», - говорится в сообщении.

На данной базе, по данным партизан, находится склады с продовольствием, которые снабжают воинские части на полуострове, а также подразделения группировки российских войск «Днепр».

«На территории базы ежедневно находится огромное количество машин, которые стоят в очереди за довольствием», - констатировали в «АТЕШ».

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