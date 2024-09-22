Почему Путин захотел свергнуть Пашиняна? Юрий Вишневский, «Деловая столица»

22.09.2024, 15:10

Фото: Getty Images

Заговор сорван, и теперь Ереван взял инициативу.

В Армении разоблачили подготовку захвата власти. В отношении семи человек возбуждено уголовное преследование, из них трое заключены под стражу, а четверо объявлены в розыск. Об этом объявил Следственный комитет Республики Армения (СК РА). По его информации, пять граждан Армении и два бывших жителя Нагорного Карабаха «по предварительному сговору с неустановленными иными лицами, в составе группы совершили подготовку захвата власти, то есть, умышленно создали условия для захвата власти Республики Армения — завладения полномочиями Правительства РА с применением насилия и угрозы применения насилия».

В частности, указанные лица в целях захвата власти в Армении завербовали ряд граждан Армении и ряд бывших жителей Нагорного Карабаха. Завербованные лица выехали в Россию в город Ростов-на-Дону, после чего были перемещены в иное место, где прошли предварительную проверку. Затем «члены преступной группы разместили завербованных лиц на военной базе под наименованием «АрБат», действующей под руководством А.С., после чего с ними были проведены занятия по ведению уже известными им видами оружия боя в закрытом помещении — внутри здания. Кроме этого им сообщили, что цель учений — возвращение в Республику Армения и отстранение действующей власти — с призывами об очищении и спасении таким образом Республики Армения», — рассказал СК РА.

Антиукраинский след

Для нас тут особенно важны два момента. Во-первых, за организаторами попытки госпереворота в Армении стоит Россия. Во-вторых, эти организаторы — враги Украины.

Армянская редакция Радио Свобода, комментируя информацию СК РА, сообщила: «В результате поиска в открытых источниках мы не нашли никакой информации о военной базе под названием «АрБат» в России. Вместо этого известно, что в России действует воинская часть под названием «АрБат», члены которой, по данным ее Telegram-канала, имеют армянское происхождение и участвуют в войне России против Украины. Сколько членов насчитывает это подразделение, не уточняется, основателем, по данным публикаций, является Армен Саркисян по кличке Горловский, имеющий тесные связи с сыном бывшего президента Украины Виктора Януковича. Его разыскивают украинские власти. Имеет ли «АрБат», на который указывает Следственный комитет, связь с этим подразделением, в Ереване не уточняют, мотивируя это секретностью расследования».

Сам «АрБат» («Армянский батальон») в своем Telegram-канале называет себя отдельным батальоном специального назначения в составе «Дикой Дивизии Донбасса» («Пятнашка»). По его утверждению, он создан 19 сентября 2022 года и сейчас воюет против украинских войск в Курской области РФ. «Подразделение, преимущественно состоящее из жителей города Горловки, выполняет специальные, точечные задачи на самых ответственных участках фронта. Командиром подразделения является Айк Арсенович Гаспарян (позывной «Абрек»), основатель подразделения и почетный гражданин города Горловки — Армен Нагапетович Саркисян», — сообщает о себе «АрБат».

С 1 июля 2023 года батальон официально вошел в структуру Минобороны России. «Зеркало недели» сообщило, что Армен Саркисян засветился на церемонии благословения армянского батальона «АрБат», который в составе российской армии будет воевать против Украины. Церемония состоялась в Армянской апостольской церкви в Москве. «Вероятно, основу батальона «АрБат» составят «арцахские» (карабахские) боевики, покинувшие территории после освобождения Карабаха Азербайджаном. Армен Саркисян по кличке Горловский был одним из организаторов групп «титушек» во время Революции Достоинства. Тогда организованные им банды нападали и убивали людей», — подчеркнуло «Зеркало недели».

Приведем еще информацию Главного управления разведки Минобороны Украины: «Армен Саркисян (Армен Горловский) — криминальный авторитет из Горловки. Близок к семье президента-беглеца Виктора Януковича и связан с еще одним уголовником — Юрием Иванющенко (Юра Енакиевский). Находится в украинском розыске как один из организаторов убийств на Майдане. Теневой смотритель всего бизнеса в оккупированной Горловке. С 24 февраля 2022 года занимается мародерством и «отжимом» бизнесов на оккупированных территориях Украины».

Из всей этой информации можно сделать вывод, что в то время как сам «АрБат» под командованием бандита Абрека воюет против Украины, в его пункте постоянной дислокации под руководством бандита Армена Саркисяна (Горловского) по поручению Кремля готовилась банда для захвата власти в Армении.

Трудный выбор Пашиняна

Премьер-министру Армении Николу Пашиняну повезло, что среди лиц, проходивших подготовку на базе «АрБата» в России, некоторые не захотели участвовать в госперевороте, сбежали в Армению и сообщили о заговоре Армена Саркисяна Службе национальной безопасности РА. Если бы этот заговор не был разоблачен, то события могли бы пойти по экстремальному сценарию. Завербованные тренировались вести бой с применением оружия внутри Дома правительства на Площади республики в Ереване с целью «завладения полномочиями Правительства РА».

Вряд ли в планы бандитов входило сохранить жизнь Пашиняну. Если бы его не убили в ходе госпереворота, то расстреляли бы «за госизмену», то есть за мирное соглашение с Азербайджаном, которое Пашинян хочет подписать. 11 сентября Пашинян, выступая в парламенте, объявил: «Мы предлагаем подписать мирный договор из 16 статей, по всем из них у нас есть согласованное содержание». И заговорщики могли бы оправдать свои действия именно желанием сорвать «предательский договор».

После этого могла бы начаться или гражданская война внутри Армении, или новая армяно-азербайджанская война, или обе сразу. И любой из этих сценариев, похоже, устраивал Кремль.

Но заговор сорван. И теперь пришло время действовать Пашиняну.

Сразу после того, как СК РА объявил о разоблачении подготовки захвата власти, премьер-министр заявил, что ОДКБ создает угрозы для дальнейшего существования и государственности Армении. «Мы заморозили наше членство в ОДКБ не только потому, что ОДКБ не выполняет свои обязательства по безопасности в отношении Армении, но и потому, что, по нашему мнению, ОДКБ создает угрозы безопасности Армении, ее будущему существованию, суверенитету и государственности», — подчеркнул он, выступая в Ереване на II Всемирном армянском саммите.

Ереван официально просил Россию и других партнеров по ОКДБ помощи в связи с боями на армяно-азербайджанской границе 12-14 сентября 2022 года. Власти Армении неоднократно обвиняли других участников ОДКБ в игнорировании своей просьбы.

«Прошло ровно два года с тех пор, как мы сделали эти акцентирования, и ответы не только не прозвучали, но уже очевидно, что они не прозвучат. Даже если это не очевидно, могу сказать, что до тех пор, пока эти ответы не будут услышаны, Республика Армения с каждой минутой и каждой секундой будет отдаляться от ОДКБ все дальше и дальше. Есть такое выражение: «точка невозврата», и если мы ее не прошли, то есть большая вероятность, что мы эту точку пройдем. И ни у кого не будет законного повода и оснований обвинить нас в этом», — заключил Пашинян.

Факт в том, что в ноябре 2020 года Армения проиграла войну с Азербайджаном и потеряла Нагорный Карабах. После этого Пашинян оказался перед трудным выбором: или устанавливать и укреплять мирные отношения с Азербайджаном (и тогда все время ждать госпереворота), или превращаться в марионетку Кремля.

По второму кругу

Пашинян выбрал первый вариант, получил попытку госпереворота в феврале 2021 года, но смог отстоять свою позицию на досрочных парламентских выборах в июне 2021 года. Его партия «Гражданский договор» получила 54% голосов и 71 из 107 мест в Национальном собрании. Теперь история идет по второму кругу.

Четыре месяца назад Пашинян уже обвинил Россию и Беларусь в подготовке войны против Армении. «Мне известно о как минимум двух странах ОДКБ, которые участвовали в подготовке войны против нас, — сказал он в парламенте 22 мая. — В войне вопрос стоял даже не о Карабахе. Целью войны было прекращение существования независимого государства Армения». Пашинян заявил, что такие попытки продолжились и после основной фазы войны в 2020 году — в мае 2021, сентябре 2022 и сентябре 2023 года, но были неудачными. «Затем они еще раз пытались 9 мая 2024 года, и это снова не сработало. И не сработает», — заявил Пашинян.

Напомним, что 9 мая десятки тысяч человек прошли по центру Еревана протестным маршем «Тавуш за Родину», требуя от властей страны остановить демаркацию спорной границы с Азербайджаном. Однако спикер парламента Армении и близкий соратник Пашиняна Ален Симонян выразил уверенность, что у участников марша не получится заручиться достаточной поддержкой населения, чтобы свергнуть действующую власть. «В Армении смена правительства возможна только через парламентские выборы», — заявил он.

Очередные выборы должны состояться в Армении через два года. Но Кремль, вероятно, не будет дожидаться 2026 года и попытается создать политический кризис побыстрее. Если расчет был на госпереворот, который сорвался, то теперь следует ждать какого-то другого варианта.

Армения не имеет общей границы с Россией. Поэтому вариант вторжения исключен. Но у Кремля есть другое оружие — электроэнергия.

Две трети энергогенерации принадлежат государству (Армянская АЭС, Ереванская ТЭС) и американцам (Воротанский каскад ГЭС). Остальное — в руках россиян: группе компаний «Ташир» принадлежат Севано-Разданский каскад ГЭС и четыре энергоблока Разданской ТЭС, а «Газпрому» — пятый энергоблок Разданской ТЭС. То есть тут зависимость от россиян сильная, но, возможно, все-таки не критичная.

Критичная зависимость — в электросетях. 100% акций ЗАО «Электрические сети Армении» находятся под контролем группы «Ташир». Ее основатель, собственник и президент — Самвел Карапетян. Вот как его характеризует ГУР МО Украины: «Самвел Карапетян — прокремлевский бизнесмен армянского происхождения. Владелец связанной с «Газпромом» компании «Ташир холдинг», в которую также входит компания «Электрические сети Армении». Один из спонсоров российской агрессии против Украины». По сведениям ГУР МО Украины, именно Карапетян является спонсором военных структур Армена Саркисяна. «Зеркало недели», рассказывая о «церемонии благословения армянского батальона», упомянуло, что Карапетян присутствовал там.

Захочет ли Кремль, чтобы Карапетян «дернул рубильник» и отключил электроэнергию во всей Армении, когда начнутся зимние холода? И подготовился ли Пашинян к такому развитию событий? Это сейчас неизвестно, но, возможно, выяснится уже через два-три месяца.

Геополитическая переориентация

Пока же можем сказать, что Пашинян переориентировался с Москвы на Вашингтон. Поздравляя Джо Байдена с Днем независимости США, он предложил повысить стратегический диалог между Арменией и США до уровня стратегического партнерства.

Более того, министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян был гостем саммита НАТО в Вашингтоне 9-11 июля. Россия ответила на это угрозами. «Углубляя такими темпами сотрудничество с теми, чья цель — стратегическое поражение России, Ереван своими руками рискует серьезно дестабилизировать ситуацию на Южном Кавказе, нанося ущерб, в частности, собственной безопасности», — анонсировал последствия заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

И это еще одна причина, почему российский заговор против Пашиняна выглядит очень правдоподобным.

Юрий Вишневский, «Деловая столица»

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