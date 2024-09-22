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«Приложил руку не человек»: на Немане под Гродно загадочно исчез катамаран

  • 22.09.2024, 15:19
«Приложил руку не человек»: на Немане под Гродно загадочно исчез катамаран

Судно удалось вернуть владельцу.

У гродненца пропал катамаран, который он оставил на Немане. Мужчина пошел в милицию, сообщили в УВД Гродненского облисполкома.

Житель Гродно в один из августовских дней оставил свой катамаран на реке Неман около дачи в садовом товариществе «Березовая роща». Но однажды плавсредство пропало.

Тогда мужчина обратился в милицию. Уже милиционеры обнаружили катамаран на противоположном берегу реки ниже по течению.

«Оказалось, что к пропаже техники приложил руку не человек», — сообщили в УВД.

Местные рыбаки рассказали, что в день пропажи были сильный ветер и волны. Пустой катамаран мужчины заметили посреди Немана. Один из рыбаков пересел в него и пришвартовал к ближайшему берегу.

«Таким образом, ветер и волны оторвали плавсредство от земли, унесли вниз по течению, а небезразличные граждане «спасли» катамаран от дальнейшего спуска по Неману», — рассказали в милиции.

Имущество вернули владельцу.

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