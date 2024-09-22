«Приложил руку не человек»: на Немане под Гродно загадочно исчез катамаран
- 22.09.2024, 15:19
Судно удалось вернуть владельцу.
У гродненца пропал катамаран, который он оставил на Немане. Мужчина пошел в милицию, сообщили в УВД Гродненского облисполкома.
Житель Гродно в один из августовских дней оставил свой катамаран на реке Неман около дачи в садовом товариществе «Березовая роща». Но однажды плавсредство пропало.
Тогда мужчина обратился в милицию. Уже милиционеры обнаружили катамаран на противоположном берегу реки ниже по течению.
«Оказалось, что к пропаже техники приложил руку не человек», — сообщили в УВД.
Местные рыбаки рассказали, что в день пропажи были сильный ветер и волны. Пустой катамаран мужчины заметили посреди Немана. Один из рыбаков пересел в него и пришвартовал к ближайшему берегу.
«Таким образом, ветер и волны оторвали плавсредство от земли, унесли вниз по течению, а небезразличные граждане «спасли» катамаран от дальнейшего спуска по Неману», — рассказали в милиции.
Имущество вернули владельцу.