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СМИ: У России могут закончиться деньги уже в 2025 году

  • 22.09.2024, 15:28
СМИ: У России могут закончиться деньги уже в 2025 году

Резкий обвал цен на нефть напугал Центробанк РФ.

Российский Центробанк предупредил, что существует высокая вероятность исчерпания так называемого ФНБ (российский резервный фонд) в 2025 году в связи с тем, что цены на нефть «на всем горизонте» существенно ниже базовых значений, заложенных при формировании бюджета РФ.

Таким образом, перед Россией неизбежно становится вопрос, откуда брать деньги на финансирование дефицита и продолжение войны с Украиной, пишет «Диалог».

Согласно поступающей информации, с начала войны «живые» деньги ФНБ рухнули в два раза. Эти средства используются для покрытия дефицита бюджета и помощи крупным компаниям.

Если цены на нефть упадут или задержатся на низком уровне продолжительное время, деньги у России закончатся к 2025 году.

Усиление санкций, нарастающая деглобализация и надвигающийся мировой финансовый кризис могут истощить суверенный фонд.

Скачки цен на нефть в прошлом месяце заставили аналитиков пересмотреть прогнозы, предсказывая падение до 2025 года.

Вероятный коридор - 60-70 долларов за баррель, что скажется на 43% доходов бюджета от налога на добычу полезных ископаемых.

Российский экономический аналитик Анатолий Несмиян подчеркивает, что российские власти в условиях критической ситуации могут пойти на изъятие денег у россиян.

«Источник известен - накопления и сбережения. Тоже заманчиво, так как по факту любой долг такого рода по факту всегда оказывался банальным изъятием. К примеру, всем известные, но уже забытые вклады в сберкассах. Этими вкладами фактически поддержали разваливающуюся экономику Союза перед его крахом, а последующая спираль инфляции обесценила их настолько, что фактически произошло то самое изъятие. В общем, как вариант - почему бы и нет. Выпустят Главнокомандующего, он попросит отнестись с пониманием, сообщит, что кругом враги и надо еще немного потерпеть. По телевизору зайдутся в истошном крике все пропагандисты. Ну, и милостиво разрешат снимать со вкладов на похороны - тысяч двадцать, на рождение - тысяч десять и еще по двум-трем поводам. Что мы - не люди, что ли? Остальное изымут в пользу дыры в бюджете и забудут. Забудут, что нужно отдавать, так как отдавать будет просто нечем. Других вариантов на самом деле нет. Можно, конечно, национализировать частные предприятия и забирать их прибыль, но тут вопрос щекотливый, так как забирать будут у своих, а свои - это серьезно, это вам не бабушки. Хотя кого-то пощипать, конечно, пощипают, не без этого. Но по сравнению со вкладами и накоплениями это слезы, а потому варианта только два - инфляция или гоп-стоп. Учитывая генезис российской знати и ее происхождение из бандитских подворотен, второй вариант выглядит достаточно вероятным», - подчеркивает он.

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