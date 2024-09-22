Шрёдер рассказал об участии в стамбульских переговорах между РФ и Украиной в 2022 году 1 22.09.2024, 15:49

Экс-канцлер Германии предлагал Киеву сохранить контроль над Донбассом, а для Крыма принять «южнотирольское решение».

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер (1998–2005 годы) считает, что в 2022 году на переговорах между Россией и Украиной в Стамбуле стороны были близки к заключению мира, предлагал компромиссное решение, которое отклонило украинское правительство. Об этом сообщает Die Welt.

Шрёдер, выступая на мероприятии, организованном швейцарским изданием Weltwoche, рассказал о своей роли в переговорах. По словам экс-канцлера, правительство Германии не просило его стать посредником из-за хороших отношений с диктатором России Владимиром Путиным, но соответствующее предложение Шрёдеру направил Киев. Украина отклонила идею провести переговоры в Швейцарии или Дубае, и в итоге была выбрана Турция. Протоколы переговоров вела жена Шрёдера, профессиональная переводчица Ким Со Ен.

Предложение, которое озвучил Шрёдер, подразумевало, что «республики» Донбасса останутся в составе Украины, а для Крыма предполагалось «южнотирольское решение», то есть создание российского анклава. Также экс-канцлер исключил возможность вступления Украины в НАТО.

По словам Шрёдера, его предложения не устроили украинскую сторону и «влиятельные круги», которые, как он считает, стояли за президентом Владимиром Зеленским. Эти стороны считали, что продолжение боевых действий ослабит Россию, полагает экс-канцлер.

Шрёдер заявил, что начало полномасштабного конфликта было «большой ошибкой» России, поскольку Украина, даже если бы присоединилась к НАТО, не представляла бы для нее серьезной угрозы.

Южный Тироль находится на севере Италии, земля граничит с Австрией и Швейцарией. Он был присоединен к Италии в 1919 году по Сен-Жерменскому мирному договору, заключенному после Первой мировой войны. Несколько лет спустя к власти в Италии пришел Бенито Муссолини, правительство начало реализовывать политику итальянизации Южного Тироля. В июне 1939 года в Берлине Италия и Германия подписали «Опционное соглашение», по которому немецкоговорящее население Южного Тироля заставили сделать выбор между тем, чтобы остаться в Италии или получить немецкое гражданство и переехать в Германию. Около 80% южнотирольцев решили уехать.

После Второй мировой войны Южный Тироль остался в составе Италии. В 1946-м между Италией и Австрией было подписано соглашение Де Гаспери-Грубера (также известное как Парижское соглашение), оно предусматривало предоставление региону автономного статуса со специальными мерами по защите немецкоязычного населения. В 1972 году Рим принял Второй статут автономии, который расширил их права, в начале 1990-х Австрия и Италия объявили об урегулировании спора.

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