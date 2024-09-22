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Жительница Беларуси с очень необычным именем рассказала, как ей живется и с какими курьезами сталкивается

  • 22.09.2024, 15:56
Жительница Беларуси с очень необычным именем рассказала, как ей живется и с какими курьезами сталкивается

Радость Васильевна Тараканова работает директором школы в Лиозно.

Она работает директором школы и говорит, что у нее вообще нет тезок. Женщина с таким необычным именем рассказала госизданию «СБ. Беларусь сегодня», как ей живется, и с какими курьезами она сталкивалась из-за этого.

«Озвучил вес, рост, а имя забыл»

Семья Радости из Донецкой области. Женщина рассказывает, что ее родители долго пытались завести ребенка, но у них не получалось. В какой-то момент медики посоветовали сменить климат, пара переехала в Беларусь — и через два года в семье появилась девочка.

Имя Радость для новорожденной выбрала мама. Среди других вариантов были Василина и Татьяна, но первый не подходил к отчеству, а со вторым уже были родственники в семье. Мама девочки заметила необычное имя в книге «Слово о словах» писателя и лингвиста Льва Успенского. Правда, в книге имя было мужское — Радостный Старобоярский. В итоге дочку назвали Радость.

— Курьезный случай, предрекающий нескучную жизнь, имел место сразу после новости о моем рождении, — смеется Тараканова. — Безумно счастливый папа, конечно же, хорошо отметил столь грандиозное событие с коллегами. А потом вспомнил просьбу мамы — позвонить ее сестре в Таганрог. Побежал на телеграф и сообщил: у нас родилась девочка! Озвучил вес, рост, а когда дошло дело до имени — запнулся. Забыл… Тетя его успокоила: не переживай, мол, не важно, как назвали, главное — радость‑то какая! «Точно, Радость!» — завопил молодой отец…

Родственники называют ее уменьшительно‑ласкательно Радушка. А вот в детстве другие дети пытались называть девочку просто Рада, но такой вариант ей совсем не нравился.

Определенные сложности были и в знакомствах с поклонниками. Многие не верили и принимали ответ за розыгрыш. Как зовут? Радость! Значит, меня Грусть… Паспорт покажи! Зато все запоминали Радость с первой встречи.

«С мамой шутили: вон Таракан уже пришел»

Девичья фамилия Радости — Сумская. Таракановой она стала после замужества. Говорит, подруги советовали оставить девичью фамилию, но она «не заморачивалась» и взяла фамилию мужа Дмитрия. Хотя когда-то за эту фамилию его дразнила.

— Мы с Дмитрием одногодки, познакомились еще в 9‑м классе. Он просто в другой школе учился. Общались, дружили. Тайком я, конечно, его в подростковом возрасте обзывала. С мамой еще по этому поводу шутили: вон, мол, Таракан уже пришел, у калитки дожидается! А когда дружба переросла в серьезные отношения, на фамилию уже внимания не обращала. Из армии дождалась и замуж без раздумий пошла.

Сына пары зовут обычным именем — Илья. «Решили, хватит в семье мудрить», — комментирует женщина. Илья сейчас учится в третьем классе в той же школе, где работает его мама.

Радость Васильевна — директор «Базовой школы имени Авекова». На эту должность она пришла меньше года назад.

По словам Радости, какой-то клички среди детей у нее нет. Обычно дети называют ее по имени‑отчеству.

— Особенно это нравится малышам. Они с удовольствием растягивают, заглядывая в глаза «Ра‑а‑а‑а‑а‑дость Васи‑и‑и‑и‑ильевна!». Может, оттого что звучит мелодично или само слово «радость» радует?

Женщина говорит, что искала тезок, но не нашла: «Нет больше Радости нигде!» Сама она считает, что ее имя «самое что ни на есть древнерусское» и должно стоять в одном ряду с Верой, Надеждой и Любовью.

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