На МКАД появилась экспериментальная разметка
- 22.09.2024, 16:06
Что она означает.
На минской кольцевой появилась экспериментальная разметка, которая поможет водителям оценивать дистанцию до впереди идущего авто.
В районе проспекта Независимости на третьей полосе движения внутреннего и внешнего кольца ведутся работы по нанесению стрелок, чтобы помочь водителям лучше ориентироваться в дорожной обстановке. Вместе с разметкой будут установлены соответствующие информационные щиты, сообщает ГАИ.
В частности, две стрелки к машине, идущей впереди, подскажут, что дистанция безопасная.
Расстояние между стрелками рассчитано с учетом безопасной дистанции при разрешенной скорости движения, что поможет в случае возникновения нештатных ситуаций и экстренного торможения избежать столкновения.
Эксперимент продлится несколько месяцев. Если экспериментальная разметка покажет свою эффективность, её будут наносить и на других участках дорог.