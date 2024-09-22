В Мюнхене стартовал 189-й «Октоберфест» 2 22.09.2024, 17:06

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Нынешний фестиваль сопровождается существенным усилением мер безопасности.

В столице Баварии Мюнхене начался фестиваль «Октоберфест». Мэр города Дитер Райтер принял участие в торжественной церемонии открытия первой бочки пива, а отпил из первой кружки премьер-министр Баварии Маркус Зедер. Об этом сообщает DW.

«Зедер вообще на этот раз отошел от своего прежнего имиджа: в дополнение к отпущенной им недавно бороде, он впервые появился на «Октоберфесте» в традиционных баварских кожаных шортах (Lederhosen)», - говорится в материале.

Комментируя вопрос, почему он именно теперь решил вспомнить о традиционном баварском мужском наряде, политик подчеркнул: «Я всегда хотел их иметь, просто никогда не выпадало возможности».

Фестиваль в этом году сопровождается масштабным усилением мер безопасности.

Впервые за всю историю «Октоберфеста», говорят журналисты, для проверки на входе применяют металлодетекторы.

«Согласно нынешним правилам безопасности, на территорию запрещено проносить ножи, стеклянные бутылки и большие сумки. За соблюдением правопорядка на мероприятии следят около 600 полицейских, а помогать им в этом будут 1500 представителей города и другие работники предприятий общественного питания», - рассказали в DW.

Во время проведения фестиваля полиция в регионе также ввела запрет на ношение оружия на нескольких железнодорожных станциях города.

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