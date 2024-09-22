Politico: Харрис тратит и собирает на избирательную кампанию гораздо больше средств, чем Трамп 2 22.09.2024, 17:17

Наибольшей категорией расходов Национального комитета Демократической партии была агитация.

Кампания кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис в августе потратила почти втрое больше, чем команда ее республиканского соперника Дональда Трампа. Но даже при этом Харрис собрала достаточно средств, чтобы увеличить свое денежное преимущество, сообщает Politico.

Большая разница заметна даже несмотря на то, что кампания Трампа продолжала повышать свои расходы, более чем удвоившиеся по сравнению с предыдущим месяцем, согласно анализу отчетов о финансировании, представленных в Федеральную избирательную комиссию в пятницу, 20 сентября.

В то же время такое расхождение подчеркивает значительное финансовое преимущество Харрис с приближением выборов: у кандидата от демократов значительно больше средств на кампанию, чем у Трампа, и у нее больше возможностей для их использования.

Харрис вошла в август с большим количеством денег, чем Трамп, и сумела собрать больше, чем потратила за месяц. Кампания Трампа же, напротив, потратила больше, чем собрала, несмотря на гораздо меньшие расходы. В штабе Харрис сообщили, что собрали 190 миллионов долларов, в то время как у Трампа — несколько меньше 45 миллионов долларов.

В августе кампания вице-президента Харрис превысила расходы бывшего президента Трампа: 174 миллиона долларов против 61 миллиона долларов. Но преимущество Харрис в финансировании и лучший сбор средств означают, что она закончила месяц с 235 миллионами долларов, что на сто миллионов больше, чем у Трампа.

Прямое финансирование кампании — лишь часть более широкой политической экосистемы, и Трамп имеет значительную внешнюю поддержку от Республиканской партии и групп, занимающихся как традиционной покупкой рекламы, так и агитационной работой. Но деньги на предвыборную кампанию имеют несколько преимуществ. Они непосредственно контролируются кандидатами и их ближайшими советниками, и кампании получают лучшие расценки на телерекламу, чем внешние группы, что важно, поскольку платные медиа сейчас являются наибольшей категорией расходов как для Трампа, так и для Харрис.

В частности, за август команда кандидата от демократов потратила на создание медиапродукции и покупку рекламы $137 млн из $174 млн общих расходов на кампанию за этот месяц.

Другие крупные категории расходов команды вице-президента включали $6,7 млн на авиаперелеты, $6,4 млн на оплату труда и $4,5 млн на рассылку текстовых сообщений.

У Трампа на расходы для СМИ пришлось 47 миллионов долларов из 61 миллиона долларов августовских расходов, еще 10,1 миллиона долларов ушло на почтовые рассылки и всего 4,5 миллиона долларов — на все остальные категории расходов.

Кампания Харрис и Национальный комитет Демократической партии насчитывают более 1200 сотрудников по сравнению с примерно 320 кампании Трампа и Национальном комитете республиканцев.

С тех пор, как Харрис вступила в избирательную гонку, она значительно превысила по объему привлеченных средств и расходам кампанию Трампа. Вице-президент быстро преодолела финансовые трудности, с которыми столкнулись демократы, когда ожидаемым кандидатом от партии был президент Джо Байден.

Положительным моментом для республиканцев может быть наличие денег у Национального комитета Республиканской партии, который сообщил, что в течение месяца собрал $40 млн и потратил $60 млн, а к концу месяца остался с $79 млн. Эта сумма превысила доступные средства Национального комитета Демократической партии, который сообщил, что собрал 69 миллионов долларов и потратил 84 миллиона долларов, оставшись на конец месяца с 50 млн долларов. Итоговые данные партий не включают деньги, все еще находящиеся в совместных комитетах по сбору средств.

Наибольшей категорией расходов Национального комитета Демократической партии была агитация, на которую ушло 10 миллионов долларов. Для Республиканского комитета в августе наибольшей категорией расходов были почтовые расходы – 4,6 миллиона долларов.

Трамп также в значительной степени полагается на внешние группы, в том числе для предвыборной деятельности, которую большинство кампаний традиционно проводят сами, например, агитацию.

В августе внешние группы, поддерживающие Трампа, потратили больше, чем группы, поддерживающие Харрис: 163 миллиона долларов против 104 миллиона долларов, согласно отчетам.

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