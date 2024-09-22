Стали известны потери РФ в Украине за неделю
- 22.09.2024, 17:32
Почти девять тысяч оккупантов и более 200 артсистем.
За третью неделю сентября, ВСУ ликвидировали 8620 российских военных. Также удалось уничтожить 224 артсистемы и 159 ББМ.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Telegram командующего Сухопутными войсками Александра Павлюка.
«За неделю с 15 по 22 сентября потери противника составили около 8620 человек личного состава», - рассказал он.
Кроме того, ВСУ удалось уничтожить:
88 танков;
159 боевых бронированных машин;
224 артиллерийские системы;
9 РСЗО;
2 установки ПВО;
339 единиц автотехники;
60 единиц спецтехники.
Кроме этого, украинские военные уничтожили по меньшей мере три вражеских ракеты и 394 БПЛА. В общей сложности уничтожено 1278 единиц вооружения и военной техники.