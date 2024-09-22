Стали известны потери РФ в Украине за неделю 22.09.2024, 17:32

Почти девять тысяч оккупантов и более 200 артсистем.

За третью неделю сентября, ВСУ ликвидировали 8620 российских военных. Также удалось уничтожить 224 артсистемы и 159 ББМ.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Telegram командующего Сухопутными войсками Александра Павлюка.

«За неделю с 15 по 22 сентября потери противника составили около 8620 человек личного состава», - рассказал он.

Кроме того, ВСУ удалось уничтожить:

88 танков;

159 боевых бронированных машин;

224 артиллерийские системы;

9 РСЗО;

2 установки ПВО;

339 единиц автотехники;

60 единиц спецтехники.

Кроме этого, украинские военные уничтожили по меньшей мере три вражеских ракеты и 394 БПЛА. В общей сложности уничтожено 1278 единиц вооружения и военной техники.

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