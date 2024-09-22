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В лидской поликлинике врач устроил переполох

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  • 22.09.2024, 18:01
  • 4,078
В лидской поликлинике врач устроил переполох

Обманул платного пациента и порвал приказ о взыскании.

В Лиде судили врача местной городской поликлиники, который доставил проблемы платному пациенту с его мамой и своему руководству. Первых он обманул, не выполнив услугу, второму пытался продемонстрировать «превосходство», разорвав приказ о дисциплинарном взыскании. Медика наказали штрафом, рассказали в прокуратуре на «Лида ТВ».

Жительница Лиды обратилась к врачу городской поликлиники за платной услугой для своего сына: тому нужно было сделать внутримышечную имплантацию препарата

«Дисульфирам». Медик взял деньги, но в назначенный день только «создал видимость проведения процедуры»: сделал пациенту разрез, однако сам препарат для подшивки не имплантировал.

К слову, такие манипуляции и вовсе не входили в перечень обязанностей врача, а выполнял он их вне рабочего времени.

Кроме того, у медика возник конфликт с руководством — главврач издал приказ о привлечении его к дисциплинарной ответственности (в прокуратуре не уточнили, связано ли это с обманом платной пациентки или каким-то другим случаем). Тогда специалист, «желая показать свое превосходство и вседозволенность», разорвал этот документ.

Врача отдали под суд — его признали виновным по ст. 209 УК (Мошенничество) и по ст. 377 УК (Уничтожение официальных документов). Мужчине назначили штраф в 100 базовых величин (4000 рублей). Приговор пока не вступил в силу.

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