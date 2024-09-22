Зеленский рассказал, как принимает решения и изменила ли его война 3 22.09.2024, 18:07

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Владимир Зеленский

В день президенту Украины приходится принимать по 20-30 решений.

В день президенту Украины Владимиру Зеленскому приходится принимать по двадцать-тридцать решений, при этом, отказываясь от длительных рассуждений.

Об этом рассказал сам Зеленский в интервью изданию The NewYorker, опубликованном 22 сентября.

Отвечая на вопрос, как война меняет человека, Зеленский отметил: «Если вы обо мне говорите, то я все еще держусь».

На уточняющий вопрос, бывают ли моменты, когда он ловит себя на том, что реагирует на вещи иначе, чем раньше и замечает ли он изменения в себе, президент Украины ответил, что, возможно, стал менее эмоциональным.

На это, по его словам, нет времени. Также, говорит Зеленский, как нет времени на рассуждения и споры.

Президент подчеркнул, что думать вслух у него есть возможность только во время интервью.

«Я не делаю этого со своими подчиненными и коллегами в правительстве. Если бы я сидел и размышлял над каждым решением в течение часа, я бы смог принять только два-три решения в день», — объяснил Зеленский, добавив, что ему в день приходится принимать по двадцать-тридцать решений.

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