Белорусская марафонка заработала $15 тысяч за успешное выступление в Китае
- 22.09.2024, 18:15
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35-летняя белоруска пришла второй к финишу.
Легкоатлетка Ольга Мазуренок завидно проявила себя на дистанции 42 195 метра в провинции Хэбэй.
35-летняя белоруска пришла второй к финишу в самой требовательной и изнурительной дисциплине Королевы спорта. Она показала время 2 часа 25 минут и 8 секунд.
Победу одержала эфиопка Аталель Анмут. Третьей стала ещё одна представительница этой страны Дерарту Хайлу.
Общий призовой фонд этого азиатского марафона составлял $184 тысячи. $30 тысяч достались чемпионке, а вдвое меньшей суммой оказалась вознаграждена Мазуренок.
Добавим, что Ольга пробежала уже третий в сезоне марафон, и каждый раз финишировала в призовой тройке. В марте она стала второй в Лос-Анджелесе, а в июне победила в Миннесоте.