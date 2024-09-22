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Белорусская марафонка заработала $15 тысяч за успешное выступление в Китае

  • 22.09.2024, 18:15
  • 1,172
Белорусская марафонка заработала $15 тысяч за успешное выступление в Китае
Ольга Мазуренок

35-летняя белоруска пришла второй к финишу.

Легкоатлетка Ольга Мазуренок завидно проявила себя на дистанции 42 195 метра в провинции Хэбэй.

35-летняя белоруска пришла второй к финишу в самой требовательной и изнурительной дисциплине Королевы спорта. Она показала время 2 часа 25 минут и 8 секунд.

Победу одержала эфиопка Аталель Анмут. Третьей стала ещё одна представительница этой страны Дерарту Хайлу.

Общий призовой фонд этого азиатского марафона составлял $184 тысячи. $30 тысяч достались чемпионке, а вдвое меньшей суммой оказалась вознаграждена Мазуренок.

Добавим, что Ольга пробежала уже третий в сезоне марафон, и каждый раз финишировала в призовой тройке. В марте она стала второй в Лос-Анджелесе, а в июне победила в Миннесоте.

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