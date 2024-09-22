Ученые выяснили, как кофе влияет на здоровье 22.09.2024, 19:08

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Не отказывайте себе в удовольствии.

Новое исследование, опубликованное в Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, показало, что регулярное употребление кофе может снизить риск развития кардиометаболических заболеваний, таких как диабет 2 типа, ишемическая болезнь сердца и инсульт.

Ученые проанализировали медицинские данные почти 300 000 участников из UK Biobank, чтобы выяснить, как кофе влияет на здоровье.

Исследование выявило, что умеренное потребление кофе или кофеина связано с уменьшением вероятности возникновения кардиометаболической мультиморбидности — состояния, при котором у человека одновременно развиваются два или более кардиометаболических заболевания. Оптимальной дозой оказалось употребление трех чашек кофе в день (около 200−300 миллиграммов кофеина), что на 40−48% снижает риск развития таких заболеваний по сравнению с теми, кто пьет менее 100 миллиграммов кофеина в день.

«Три чашки кофе в день могут значительно снизить риск развития кардиометаболической мультиморбидности у людей, у которых нет таких заболеваний», — отметил Чаофу Кэ, ведущий автор исследования. Он подчеркнул, что умеренное потребление кофе может стать частью здорового образа жизни для профилактики кардиометаболических заболеваний.

Несмотря на эти обнадеживающие результаты, исследование носит наблюдательный характер, что значит, оно выявляет ассоциацию между потреблением кофе и снижением риска, но не доказывает прямую связь. Для подтверждения этих данных требуются более углубленные исследования.

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