На саммите в Нью-Йорке приняли план реформы ООН 4 22.09.2024, 19:12

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Фото: Valery Sharifulin/TASS/picture alliance

Беларусь и РФ пытались заблокировать Пакт во имя будущего.

Несмотря на сопротивление России, на Саммите будущего в Нью-Йорке утвердили разработанный под руководством Германии плана реформ ООН. Председатель Генеральной Ассамблеи ООН Филемон Янг в воскресенье, 22 сентября, объявил Пакт во имя будущего принятым, передает DW.

Россия попыталась заблокировать Пакт во имя будущего

Россия дистанцировалась от соглашения, которое должно быть принято единогласно. В начале церемонии утверждения пакта представитель Москвы — замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин — вне плана попросил слово и заявил о необходимости внести дополнительные изменения в текст документа, который был заранее согласован в ходе многомесячных консультаций. Тем самым он поставил под вопрос формальное утверждение документа всеми 193 странами, которое предполагалось осуществить без голосования.

При этом Вершинин пригрозил «дистанцироваться от консенсуса по этому документу», если требуемая Россией поправка не будет включена в текст Пакта во имя будущего, цитирует dpa. Он заявил, что странам, которые не были довольны компромиссным вариантом договора, не дали возможности для дальнейших обсуждений.

143 страны ООН преодолели сопротивление РФ

После этого представитель Конго внес так называемое ходатайство о нерассмотрении, и 143 страны проголосовали за то, чтобы не рассматривать запрос РФ и тем самым его отклонить. Против, помимо России, выступили Беларусь, Никарагуа, Северная Корея и Сирия.

Чуть позже участники саммита ООН официально приняли Пакт во имя будущего. По словам генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, документ «открывает пути к новым возможностям и шансам во имя мира и безопасности». Речь идет о важном шаге по реформированию международного сотрудничества и к более справедливому миру, добавил он.

Саммит будущего ООН

Саммит будущего в Нью-Йорке проходит 22-23 сентября. На нем предполагается принять меры, способные сделать ООН более эффективной, и реформировать ее созданные много десятилетий назад институты, включая Совет Безопасности ООН.

Ключевым документом при этом является Пакт во имя будущего, разработанный при посредничестве Германии и Намибии. Он включает в себя темы устойчивого развития, международной безопасности, сотрудничества в области науки, технологий и инноваций, проблем молодежи и будущих поколений, а также трансформации глобального управления. Дискуссии по пунктам документа велись с начала 2024 года.

Ранее к реформам ООН призвал генеральный секретарь организации. По мнению Гутерриша, это необходимо, чтобы сообщество государств имело больше возможностей действовать перед лицом многочисленных кризисов и войн, а также чтобы добиться большей справедливости в мире. Требования о необходимости реформы ООН и, в частности, отмены права вето в Совете Безопасности, усилились на фоне войны России, являющейся постоянным членом СБ, против Украины.

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