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Под Минском студента придавило деревом на деревенском кладбище

  • 22.09.2024, 19:28
Под Минском студента придавило деревом на деревенском кладбище

Он погиб.

В Минском районе студент помогал пилить дерево на деревенском кладбище, фрагмент одного из них упал ему на голову, и он погиб, сообщили в Следственном комитете.

Днем 22 сентября рабочий частного предприятия пилил дерево по частям на кладбище в деревне Качино Минского района. Чтобы собирать спиленные фрагменты, организация выделила ему помощника — 17-летнего студента одного из минких вузов.

Во время работы часть дерева упала на голову парня. От полученных травм он погиб.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 144 УК (Причинение смерти по неосторожности).

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