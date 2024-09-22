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В минской многоэтажке появился столик, где можно делиться едой с соседями

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  • 22.09.2024, 19:51
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В минской многоэтажке появился столик, где можно делиться едой с соседями

Некоторых идея насторожила.

Жительница Минска показала в TikTok столик с едой, который появился в подъезде многоэтажки, где она живет. По словам женщины, на нем была и пояснительная записка: идея состоит в том, чтобы делиться ненужной едой с соседями. Но большинство комментаторов настроены скептически, передает «Зеркало».

«Смотрите, как у нас интересно. Соседи поставили столик такой: „Уважаемые соседи, давайте здесь делиться ненужной едой, со стола можно все забрать“. Здесь маршмеллоу, наверное, с Нового года остались, варенье, судя по всему, и еще какая-то баночка, похоже на мед, но непонятно, что это. Идея очень прикольная», — рассказала автор ролика.

@yakazdanovich Как вам такая идея? Взяли бы что-то себе?🤔 #соседи #едаялюблютебя #идея ♬ Cooking Time - Lux-Inspira

Она не назвала адрес дома с такими щедрыми соседями. Тем временем в комментариях большинство пользователей отметили, что не рискнули бы угощаться с этого столика:

«Те, кто нуждается, думаю, возьмут. Я бы не стала из соображений предосторожности»

«Не взяла бы, но оставила»

«Я параноик, наверное, но даже если на улице сына кто-то угостит „по доброте душевной“, я поблагодарю, но ребенку не дам угощение, слишком боюсь»

«Если только запечатанное что-то, то можно. Свое приготовленное я бы не стала ни класть, ни брать. А вдруг совпадет и живот заболит, и будешь виноват»

«Не, с едой — это слишком уж. Книги, вещи, бытовая химия — да. А так не рискнула бы взять»

«Опасный тренд».

Некоторые признались, что взяли бы еду только в том случае, если бы она была в заводской упаковке.

Также автор поинтересовалась, что же лучше всего класть на такой столик. Среди предложенных комментаторами вариантов были кабачки, банка с солью или сахаром и сухарики.

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