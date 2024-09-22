Зеленский ответил, что будет, если Байден отвергнет план победы Украины 7 22.09.2024, 20:30

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Владимир Зеленский

У Киева есть «план А» и «план Б».

Если президент США Джо Байден отвергнет план победы Владимира Зеленского, Украине придется и дальше жить по «плану Б». Но это ужасный исход, который будет означать, что Америка не хочет украинской победы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Зеленского для The New Yorker.

В частности, на вопрос о том, есть ли «план Б», если президент США отклонит план победы, Зеленский ответил, что Украина уже много лет живет по такому плану.

По его словам, «план А» предлагался до полномасштабной войны, когда Украина призывала к превентивному усилению и санкциями против России. Этого не произошло.

«Теперь я предлагаю новый «план А». Этот план означает, что мы меняем текущий курс, где только благодаря силе наших военных, героической преданности европейским ценностям нашего народа и наших бойцов мы выстояли», - отметил он.

План победы предполагает укрепление Украины, чтобы война не затягивалась. Он не требует вовлечения российской стороны, а, скорее, излагает то, что партнеры могут сделать без участия РФ.

«Этот план разработан, прежде всего, с учетом поддержки Байдена. Если он не захочет его поддержать, я не смогу его заставить. Если он откажется — что ж, тогда нам придется продолжать жить по «плану Б». И это прискорбно, - добавил Зеленский.

Он назвал возможный отказ Байдена «ужасной мыслью». Это означало бы, что Байден не хочет завершения войны каким-либо образом, который лишит Россию победы. И в итоге война затянется, подчеркнул он.

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