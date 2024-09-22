Axios: Трамп и Харрис вместо вторых дебатов могут дать интервью
- 22.09.2024, 20:56
Ранее Трамп отказался от вторых дебатов с вице-президентом США.
Бывший президент США Дональд Трамп отказался от вторых дебатов с вице-президентом Камалой Харрис. Однако оба кандидата в президенты могут дать интервью.
Об этом сообщает Axios.
Изданию стало известно, что Трамп и Харрис рассматривают возможность проведения интервью в программе «60 минут» на канале CBS News. Если это случится, их будут будут транслировать одно за другим 7 октября в качестве грандиозного финала предвыборной кампании.
Как пишет Axios, кампания Харрис ведет активные переговоры с программой «60 минут». Источники из окружения Трампа говорят, что интервью состоится в ближайшее время, но дата пока не определена.
Сообщается, что «60 минут» предприняли необычный шаг, раскрыв намерения взять интервью в статье Дэвида Баудера из Associated Press от 12 сентября.
Там говорится, что Скотту Пелли было поручено взять интервью у Трампа, а Билл Уитакер должен был взять интервью у Харрис. В частности, Уитакер брал интервью у Харрис прошлой осенью, что обеспечило фактор знакомства, который помог привлечь кампанию.
Помимо этого, к участию также приглашены кандидаты на пост вице-президента Тим Уолц и Джей Ди Вэнс.
«Я уверен, что это сработает. Для любой кампании было бы не очень хорошо, если бы они отказались от возможности появиться в «60 минутах», - сказал Билл Оуэнс, исполнительный продюсер шоу, агентству AP.