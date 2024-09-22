Куда и за сколько белорусы могут улететь к теплому морю в октябре 22.09.2024, 21:19

Рассказали турэксперты.

В какие страны могут отправиться на отдых белорусы в бархатный сезон, чтобы продлить лето, и сколько это будет стоить, изучил Myfin.by.

Египет

Это популярная у белорусов страна круглый год, в основном из-за доступности в цене. Курорты принимают гостей в любое время года, особенно популярен у туристов такой вид отдыха, как подводное плавание. Омрачить отдых здесь может неправильно выбранный отель. Туроператоры советуют внимательно выбирать апартаменты, изучать соотношение цены/качества и рейтинг гостиницы.

По данным минских турфирм, путевка в Шарм-эш-Шейх в середине октября на 10 ночей в формате «все включено» обойдется в сумму от 2,5 тысячи долларов на двоих. Если выбирать четырехзвездочный отель, то минимальная цена вырастет до 3 тысяч долларов. Немного сэкономить можно, вылетев в Египет из Витебска.

ОАЭ

ОАЭ популярны у белорусов благодаря теплым водам Персидского залива, песчаным пляжам на любой вкус и хороший сервис. Объединенные Арабские Эмираты традиционно входят в топ-5 стран, где отдыхают белорусы.

«Улететь на Фуджейру (эмират славится песчаными пляжами) в середине октября на 10 ночей будет стоить около трех тысяч долларов на все включено (хороший отель). В Рас-эль-Хайме можно отдохнуть в достаточно хорошем отеле за 2,6 тысячи долларов на двоих в аналогичный период», — рассказали изданию в одной из столичных турфирм.

Турция

Турция — лидер среди стран, где предпочитают отдыхать белорусы. Улететь на турецкие курорты можно ежедневно из Минска, Бреста, Витебска и Гомеля. С середины октября и в ноябре туристы смогут отдохнуть в хороших отелях дешевле, чем летом, отметили в компании «Аэробелсервис».

«Например, отдых в одном и том же отеле в начале октября на двоих на 9 ночей будет стоить 3150 евро (курорт Сиде, отель 5*), а в ноябре уже — 2415 евро. Цена для двух взрослых и одного ребенка в октябре составляет 3924 евро, в ноябре — 3000, то есть разница почти в тысячу евро, и это отдых в „пятерке“», — рассказали эксперты.

Правда, отмечается, что на октябрь многие популярные турецкие отели уже заняты.

Гоа (Индия)

Это экзотическое место находится на западном побережье Индии. Здесь тепло круглый год, но лучше туда лететь в период с октября по март. Главное, что манит туристов, — тропические пляжи, которые тянутся более чем на 100 километров.

Из Минска туроператоры предлагают комбинированные туры в Индию. К примеру, тур «Золотой треугольник» плюс пляжный отдых на 14 дней, из которых половину занимает экскурсионный тур и половину — отдых на море. В конце октября на двух взрослых путевка будет стоить от 3,6 тысячи долларов. Можно отправиться туда из Москвы чартерным рейсом. В начале ноября тур на двоих на 10 ночей обойдется от 1,5-1,6 тысячи долларов с «завтраками».

Таиланд

Таиланд в последнее время тоже стал популярным у белорусов направлением из-за красивых пляжей, теплого моря и хорошего выбора экскурсий. Самый доступный по ценам курорт — Паттайя. Также востребован у многих путешественников самый большой остров страны — Пхукет.

Отдохнуть на Пхукете в этот период можно за сумму от 1,8 тысячи евро на двоих с вылетом из Москвы. Продолжительность тура — 9−10 ночей. Привлекает белорусов и то, что визу можно сделать по прилете.

Вьетнам

Тепло в октябре будет и во Вьетнаме. Туристов привлекает здесь теплый тропический климат, экзотические достопримечательности и природа. Белорусам сюда не нужна виза, если ехать не более чем на месяц. Полететь во Вьетнам можно на чартерных рейсах из Москвы с пересадкой в Казахстане. В октябре цены начинаются от 2,5 тысячи на двоих с отдыхом на 9−10 ночей.

Бали

Остров Бали — одно из самых популярных мест для отдыха у туристов со всего мира. Лучше всего туда лететь середины апреля до конца октября, поскольку в другое время там сезон дождей и сильная жара.

Минимальная стоимость туров в октябре начинается от 3,5 тысячи долларов на двоих. Это будут рейсы с пересадкой в ОАЭ (Дубай) или Катаре (Доха). Если турист хочет чего-то получше, нужно рассчитывать на сумму от 5 тысяч долларов.

Китайский остров Хайнань

Он находится в Южном Китае, известен своими белоснежными пляжами, кристально чистым морем и большим выбором развлечений. С октября здесь начинается сухой сезон, он длится до апреля. Белорусы могут отдыхать здесь без виз. Прямой рейс из Москвы («Аэрофлот») в октябре обойдется в сумму от трех тысяч долларов на двоих на 11 ночей с завтраками (отель 4*).

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