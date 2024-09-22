Белорусы покоряют чемпионат Казахстана 1 22.09.2024, 21:35

В топ-6 списка снайперов – трое наших футболистов.

В высшем дивизионе этой страны в высшей степени удачно проявляют себя игроки из Беларуси.

В воскресном матче выдающуюся игру продемонстрировал 29-летний полузащитник Никита Корзун. Он отыграл за «Елимай» оба полных тайма, а в первом из них забил два гола. Интересно, что для хавбека, чья профессиональная карьера длится более десяти лет, это первый дубль.

Таким образом, Корзун забил уже семь голов в сезоне. Благодаря этому Никита взобрался на второе место в списке лучших снайперов чемпионата Казахстана. Выше него с девятью мячами находится лишь Ислам Чесноков из «Тобола». Столько же, семь точных ударов, нанесли Жуан Паулу и Джасурбек Якшибаев.

Добавим, что 4-я и 6-я позиция в данном топе у еще двух белорусов – Николая Сигневича и Валерия Громыко. На их счету шесть и пять голов соответственно.

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