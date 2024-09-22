«В этот день команда получила по чарке» 22.09.2024, 21:53

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Как белорусский Колумб совершил последнее Великое географическое открытие — архипелаг Северная Земля.

4 сентября 1913 года было совершено последнее Великое географическое открытие в истории человечества — на карту мира был нанесен архипелаг Северная Земля, который находится в 56 км от побережья Таймыра на стыке двух морей: Карского и Лаптевых.

Борис Вилькицкий открыл архипелаг Северная Земля. Фото: wikipedia.org

Этот участок суши в Северном Ледовитом океане площадью 37 тысяч квадратных километров открыла экспедиция Бориса Велькицкого — выходца из православной шляхты Борисовского уезда Минской губернии.

Именами Бориса и его отца Андрея Ипполитовича, также знаменитого исследователя, названы девять топонимов на карте Арктики: пролив Вилькицкого между Таймыром и Северной Землей, залив в Баренцевом море, два мыса и ледник на островах Новая Земля, четыре острова, пишет КП.

Генерал и исследователь Арктики Андрей Вилькицкий родился в Борисовском уезде

Борис Вилькицкий пошел по стопам отца Андрея Вилькицкого, который родился в деревне Осовино Борисовского уезда 13 июня 1858 года. Он прославился как исследователь арктических морей, начинал службу юнкером и дослужился до генерала флота.

Андрей Вилькицкий. Фото: csl.bas-net.by

В 1880 году Андрей Вилькицкий окончил Николаевскую морскую академию по специальности гидрография. С 1907 года и до конца жизни руководил Главным гидрографическим управлением (ГГУ) Морского министерства.

Под его руководством был разработан 30-летний план гидрографических работ во всех морях России и десятилетний план постройки маяков. По инициативе Вилькицкого в Петербурге была создана мастерская мореходных инструментов, обеспечивавшая корабли и суда флота и водного транспорта навигационными приборами. Это лишь некоторые его заслуги, которых очень много.

Андрей Вилькицкий ушел из жизни 11 марта 1913 года в возрасте 54 лет. Его праправнучка Ирина Тихомирова рассказывала в фильме «Белорусские колумбы. Отец и сын Вилькицкие»:

Фото: rntbcat.org.by

— За свою жизнь он был в отпуске всего три недели — и это были последние три недели его жизни.

Андрей Ипполитович был женат на Вере Пантелеймоновне Захаровой. У супругов было четверо детей — две дочери и два сына. Юрий умер еще юношей, будучи кадетом Морского корпуса, а Борису было суждено превзойти славу отца. Он прожил немалые по тем временем 75 лет, которые были полны самых невероятных событий. Но главное — Борис Андреевич оставил о себе славу как о первооткрывателе.

Борис Вилькицкий сделал блестящую карьеру

Борис Вилькицкий родился 22 марта 1885 года. Его карьера развивалась стремительно и, что немаловажно, не по протекции отца, а благодаря исключительно способностям и таланту молодого человека.

В 12 лет Борис начал учебу в Морском кадетском корпусе. А его служба началась в 16-летнем возрасте, когда юноша был произведен в младшие гардемарины. Парнем он был очень способным и, как вспоминали одноклассники, Бобочка (так его называли) в учебе особо не усердствовал, потому что ему «все как-то само давалось». Борис был баловнем судьбы, мир благоволил ему и он мир отблагодарит.

А пока отец обращается с просьбой к своему приятелю — командиру броненосца «Цесаревич» Ивану Григоровичу, чтобы тот взял его на настоящую службу, строевую, на боевой корабль. И вот уже молодой талант в 18 лет произведен в мичманы и назначен штурманским офицером «Цесаревича». И тут война. Броненосец участвует в обороне Порт-Артура во время русско-японской войны 1904-1905 годов.

Во время атаки японцев корабль получил повреждения и был отправлен на ремонт, но Вилькицкий остается на фронте. Уже упомянутый Григорович, ставший начальником порта, берет Бориса к себе адъютантом. Ему нужен такой помощник, с прекрасными, как он говорил познаниями в морской и строевой службе.

Но штабная работа была своенравному Борису не по душе. «Бобка Вилькицкий побранился с Григоровичем, ушел из его блиндажей на дачных местах и пошел воевать», - писал в воспоминаниях его товарищ мичман Дараган.

18 ноября 1904 года в сражении за гору Высокую командир роты Вилькицкий был ранен пулей в грудь навылет. А после того, как Порт-Артур был сдан, Борис, как и многие другие российские моряки, оказался в японском плену. Освобождения ждать пришлось недолго и 20-летний ветеран войны, удостоенный нескольких орденов, возвращается в 1905 году в Санкт-Петербург. Он получает звание лейтенанта и в 1908 году заканчивает Николаевскую морскую академию. Как и отец, который там в то время преподавал.

В декабре 1912 года Борис Вилькицкий получил чин капитана 2 ранга. Борису лишь 27 лет. Неумолимо приближается тот день, когда его имя станет в один ряд с прославленными первооткрывателями. Одновременно он строит семейную жизнь. В 1911 году Борис Андреевич женился на дочери адмирала Тихменева — Надежде. В браке родились сын Андрей и дочь Татьяна.

Экспедиция открыла новые земли и прошла Северным морским путем

Борис Вилькицкий стремится поучаствовать в большой экспедиции, чтобы послужить Отечеству и реализовать свои исследовательские амбиции. Тем более, что на повестке дня стоит задача найти путь по Северному морскому пути в направлении с Востока на Запад.

Вилькицкий стремится попасть в Гидрографическую экспедицию, но против такого смертельно опасного дела выступает отец.

После смерти отца в 1913 году уже никто не препятствует Борису. Его назначают командиром ледокола «Таймыр» и помощником начальника экспедиции. А после смерти начальника, 28-летний Борис Вилькицкий возглавляет экспедицию.

26 июня 1913 года историческое плавание «Таймыра» и «Вайгача» началось во Владивостоке. Цель — пройти по Северному морскому пути в Архангельск.

19 августа «Таймыр» и «Вайгач» не смогли подойти к мысу Челюскин из-за сплошного льда. 20 августа Борис Вилькицкий принимает рискованное решение обойти льды с севера. Этот маневр не позволили найти проход, но привел к Великому географическому открытию - утром 21 августа моряки увидели высокие берега неизвестной земли. На современных картах это остров Октябрьской Революции.

На следующий день, 22 августа (4 сентября по новому стилю), корабли встретились у мыса Берга. Борис Вилькицкий в отчете написал:

«В 6 часов пополудни 22 августа я объявил собравшимся экипажам кораблей экспедиции о присоединении новооткрытой земли к владениям Его Императорского Величества и поздравил команду с открытием, после чего при криках «ура» на мачте был поднят национальный флаг. В этот день команда получила по чарке, которой не получает обычно в Ледовитом океане, и был сделан улучшенный ужин».

Северный морской путь в итоге был пройден и в сентябре 1915 года суда достигли Архангельска.

Новая территория получила название Земля Императора Николая II. А в 1926 году постановлением Президиума ВЦИК архипелаг был переименован в Северную Землю.

Географические общества России, Франции и Швеции наградили Бориса Велькицкого золотыми медалями. Император удостоил его звания флигель-адъютанта. Все участники экспедиции получили награды.

Прах Бориса Вилькицкого перезахоронили в Санкт-Петербурге в 1996 году

Дальнейшая жизнь Бориса Вилькицкого была полна драматичных событий, которые достойны отдельного описания. Сложилась она, к сожалению, не так, как этого был достоин первооткрыватель. Стране, которой он беззаветно служил, было уже не до научных исследований.

Вилькицкий вернулся из экспедиции, когда уже бушевала Первая мировая война. Борис Андреевич командовал эсминцем «Летун». А в 1917-м получил в награду Георгиевское оружие за участие в постановке минного заграждения.

Во время Февральской революции и массовых убийств офицеров в Кронштадте, ему чудом удалось выжить. Пуля пробила ему шинель, но не ранила.

Новую власть он не принял и стал на сторону белого движения. Он руководил морской эвакуацией Северной армии из Архангельска в Норвегию, а затем привел эскадру в Крым. В 1920 году Вилькицкий эмигрирует в Норвегию, а потом перебирается в Лондон.

Советская власть неоднократно предлагала ему вернуться, чтобы дальше исследовать Арктику, и в итоге он согласился, но только для того, чтобы при благоприятных обстоятельствах снова бороться против большевиков. Во времена НЭПа, в 1923-1924 годах Борис Андреевич возглавлял в СССР товарообменные Карские экспедиции, обеспечивая проход судов и грузовые операции. Но о скорой смене власти, как Вилькицкий убедился на месте, речи не шло и он уезжает из Советской России уже навсегда.

Позже он становится лейтенантом бельгийской гидрографической службы и с бывшими офицерами российского флота отправляется в конце 1920-х исследовать реки в Бельгийском Конго и проводить геодезические съемки. Несколько лет работы в неподходящем для организма Бориса Вилькицкого климате подорвали его здоровье. Он возвращается в Европу и выживает так, как может. Работал в Брюсселе бухгалтером, давал уроки русского языка... Знаменитый полярный исследователь тихо доживал свой век. Он умер 6 марта 1961 года в возрасте 75 лет.

В 1996-м прах Бориса Вилькицкого перевезли в Санкт-Петербург и перезахоронили на Смоленском кладбище рядом с отцом и братом.

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