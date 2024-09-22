В Албании хотят создать город-государство для умеренных мусульман 22.09.2024, 22:59

По аналогии с Ватиканом в Риме.

В столице Албании Тиране планируется создать карликовое государство по аналогии с Ватиканом в Риме, но предназначаться оно будет не для католиков, а для умеренной мусульманской общины бекташей.

Об этом в субботу, 21 сентября, написала газета The New York Times со ссылкой на премьер-министра страны Эди Раму и религиозного лидера суфийского ордена Бекташи Эдмонда Брахимая, известного как Баба Монди.

Предполагается, что на территории будущего города-государства будет разрешено употребление алкоголя, а от женщин не будут требовать ношения платка и позволят им носить то, что они хотят; никаких предписаний образа жизни навязываться не будет.

«Бог ничего не запрещает. Вот почему он дал разум», – заявил Эдмонд Брахимай в интервью NYT.

Премьер-министр Албании Эди Рама в свою очередь сообщил изданию, что объявит о планах создания нового государственного образования под названием Суверенное государство ордена Бекташи «в ближайшем будущем».

Ожидается, что его площадь составит всего около десяти гектаров, однако там будут действовать собственная администрация, паспорта и границы.

Как заявил газете Рама, целью создания нового государства станет продвижение толерантной версии ислама, которой Албания гордится.

«Мы должны беречь это сокровище – религиозную толерантность – и никогда не воспринимать ее как нечто само собой разумеющееся», – подчеркнул он.

Албанский премьер уверен, что создание умеренного исламского микрогосударства пошлет сигнал: «Не позволяйте стереотипам о мусульманах определять, кто такие мусульмане».

По информации немецкого гуманитарного проекта Renovabis, к суфийскому ордену Бекташи принадлежит только 2,1% населения Албании.

Таким образом, сторонники этого течения составляют меньшинство среди тех, кто исповедует традиционный ислам, доля которых в стране достигает 57%.

Бекташи – один из самых влиятельных орденов суфиев (мистиков) на Балканах и в Турции, он проповедует умеренный ислам и значительно отклоняется от интерпретации мусульманства в рамках норм шариата.

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