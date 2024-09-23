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Сотый гол Холанда помог «Манчестер Сити» сыграть вничью с «Арсеналом»

  • 23.09.2024, 1:14
Сотый гол Холанда помог «Манчестер Сити» сыграть вничью с «Арсеналом»

«Манчестер Сити» избежал поражения на восьмой компенсированной минуте.

«Манчестер Сити» вырвал ничью у «Арсенала» в концовке матча пятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча в Манчестере завершилась со счетом 2:2.

У хозяев на 9-й минуте забил Эрлинг Холанд, для которого этот гол стал сотым за команду в 105 матчах во всех турнирах. На 98-й минуте «Сити» от поражения спас Джон Стоунз.

У гостей отличились Риккардо Калафьори (22) и Габриэл Магальяйнс (45+1).

В компенсированное время первого тайма гости остались вдесятером из-за удаления Леандро Троссарда.

Калафьори стал 20-м игроком «Арсенала», отличившимся в дебютном матче за команду в АПЛ, но всего лишь вторым, кто сделал это из-за пределов штрафной, после Фабиу Виейры в 2022-м.

В следующем туре АПЛ команда Хосепа Гвардиолы 28 сентября сыграет в гостях с «Ньюкаслом», а «Арсенал» примет «Лестер».

Лидером АПЛ после пяти туров является «Манчестер Сити».

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