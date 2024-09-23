Новому правительству Франции уже грозит вотум недоверия 23.09.2024, 3:20

Премьер-министр Франции Мишель Барнье

REUTERS - Sarah Meyssonnier

Впервые за время Пятой республики глава правительства не имеет большинства.

Новое правительство Франции во главе с Мишелем Барнье, которое только что было представлено, уже оказалось под угрозой вотума недоверия.

Об этом сообщает BFMTV.

Правительство во главе с Мишелем Барнье был представлен в эту субботу, через шестнадцать дней после назначения нового премьер-министра.

Впервые за время Пятой республики глава правительства не имеет большинства, даже относительного, в Национальном собрании. Беспрецедентная ситуация, которая политически ослабляет новую исполнительную власть под угрозой вотума недоверия.

Для того, чтобы отправить новое правительство в отставку, депутаты могут воспользоваться таким механизмом. В этом случае, если большинство депутатов проголосует за это предложение, правительство должно уйти в отставку.

Джордан Барделла, президент правого «Национального объединения», уже имеет резкие слова в адрес нового правительства. А группа Нацобъединения в парламенте, которая насчитывает 126 депутатов, держит в руках ключи от будущей правительственной команды.

Барделла считает, что «это «новое» правительство знаменует собой возвращение макронизма через черный ход» (...) Поэтому это правительство, которое не имеет будущего.

Левые деятели «Нового народного фронта» уже объявили о своих намерениях относительно вотума недоверия задолго до того, как был обнародован список новых министров. Лидер «Непокоренной Франции» Жан-Люк Меленшон призвал «как можно быстрее избавиться от этого „правительства неудачников», которое, по его словам, не имеет «ни легитимности, ни будущего».

Со своей стороны, социалист Оливье Фор считает это «пальцевым приветствием демократии». «Нам обещали правительство согласия, а мы имеем правительство жестких правых. Именно демократию унизили сегодня вечером, положив конец этой неопределенности на бумаге», – отреагировала Люси Касте, кандидат в премьеры от Нового народного фронта.

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