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ВСУ уничтожили около 60 зданий на российском арсенале в Тверской области

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  • 23.09.2024, 7:43
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ВСУ уничтожили около 60 зданий на российском арсенале в Тверской области

Спутниковые снимки.

В результате атаки на российский 23-й арсенал в поселке Октябрьский Тверской области были уничтожены или сильно повреждены почти 60 складских зданий, железнодорожное депо и поезда с боеприпасами, что подтверждают новые спутниковые снимки.

Об этом сообщает Twitter-аккаунт (X) американского OSINT-исследователя под ником MT_Anderson.

С сети появились фото, показывающие разрушения на втором крупном военном складе РФ, пораженном Силами обороны Украины в Тверской области.

Речь идет о 23-м арсенале Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ (ГРАУ) в поселке Октябрьский, который подвергся атаке дронов в ночь на 21 сентября.

Этот склад находится недалеко от города Торопец, где 18 сентября произошел взрыв на 107-м арсенале ГРАУ.

По словам OSINT-исследователя, на складе в Октябрьском зафиксированы «значительные повреждения северной части депо».

«Более 58 складских зданий и несколько открытых площадок превратились в пепел или получили серьезные повреждения», — отмечается в публикации.

Аналитик также добавил, что пострадали зоны погрузки и разгрузки железной дороги, и, вероятно, в момент удара на территории находились поезда с боеприпасами.

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