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Разрушен главный нарратив Лукашенко

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  • 23.09.2024, 7:48
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Разрушен главный нарратив Лукашенко

Санкции действуют.

На встрече со своими сторонниками в Вильнюсе российский оппозиционер Илья Яшин, вышедший на свободу в результате масштабного обмена, озвучил свою версию причин поэтапного выхода политзаключенных в Беларуси, пишет «Салiдарнасць».

Он упомянул недавние помилования, когда Лукашенко отпускал людей партиями по 30 человек:

— Как мне объяснили, он буквально обменивает людей на детали для самолетов. У него проблемы с «Белавиа», и ему нужно чинить самолеты, но он не может получить необходимые детали из-за санкций. Он буквально обменивает живых людей на детали для самолетов.

Из этой истории, если версия российского оппозиционера верна, напрашивается сразу несколько выводов. 

Самолеты «Белавиа» несколько раз за последние два года попадали в ленту новостей в связи с вынужденными посадками. Последний такой инцидент произошел в июле этого года, когда самолет компании, выполнявший рейс из Минска в Кутаиси, незапланированно приземлился в Астрахани из-за отказа одного из двигателей.

Кроме того, в августе этого года в санкционные списки США был внесен Boeing 767-300 с регистрационным номером EW-001pb. Теперь под американскими санкциями находится весь авиапарк, который использует правитель Беларуси.

Версия выглядит вполне обоснованной и реалистичной. Среди прочего, она дает повод поразмышлять над причинами появления на экранах пропаганды сюжета с участием Юрия Зенковича, вызвашего встречное заявление временного поверенного США в Беларуси.

В этом свете интервью с политзаключенным, который является гражданином США, выглядит, как бы цинично это не прозвучало, предпродажной подготовкой. Не идет ли речь об обмене изможденного до неузнаваемости пленника режима на борт №1?

Версия об обмене заложников режима на детали для самолетов разрушает один из главных нарративов пропаганды, утверждающий, что западные санкции не работают.

Похоже, как минимум в некоторых сферах они очень даже чувствительны, и вынуждают официальный Минск идти на неприятные для него шаги.

Если это подтвердится, то у сторонников идеи давления на режим с целью освобождения политзаключенных появится дополнительный аргумент для отстаивания своей позиции.

И наконец, утверждения Яшина в который раз демонстрируют цену слов Лукашенко и его окружения. Череду освобождений политзаключенных на официальном уровне объясняют в том числе и гуманитарными мотивами.

А госагентство БЕЛТА, превратившееся в одного из главных рупоров пропаганды, расширило эти рамки:

— Здесь необходимо понимать, что решение о помиловании — это не только жест гуманизма со стороны государства. Это еще и демонстрация доверия. Президент открыл кредит доверия тем, кто оступился, но осознал ошибки и раскаялся. Он дал возможность этим людям вновь стать частью общества, чтобы вместе определять судьбу нашей страны.

А что на деле? Никакого гуманизма, just business.

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