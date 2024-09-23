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Неизвестный разгромили могилу ведущего КВН Александра Маслякова

  • 23.09.2024, 7:51
  • 3,998
Неизвестный разгромили могилу ведущего КВН Александра Маслякова

Его задержали.

В Москве на Новодевичьем кладбище разгромили могилу телеведущего российского шоу КВН Александра Маслякова. Об этом сообщили ТАСС и телеграм-каналы Mash, Shot и «112». 

По словам источника ТАСС в правоохранительных органах, молодой человек 2004 года рождения вырвал крест на могиле Маслякова, разбросал цветы и переместил фотографии. Он задержан. 

Факт инцидента подтвердили в московском управлении МВД России. Задержанного доставили в территориальный отдел полиции. 

Собеседник ТАСС отметил, что, по предварительным данным, задержанный «страдал от психического расстройства». 

На видео, которое публикует телеграм-канал Mash, молодой человек в синей толстовке несет крест с могилы телеведущего, а затем убегает с самокатом в руках. Mash пишет, что задержанный — 19-летний Кирилл К, он, возможно, находился «в сильном наркотическом опьянении». Подтверждений этой информации нет. 

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