Россияне будут прятаться в Беларуси?1
- 23.09.2024, 7:55
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О чем говорит визит замминистра обороны РФ в нашу страну.
В Беларуси с визитом был замминистра обороны РФ Павел Фрадков, сменивший в июне этого года задержанного за коррупцию Тимура Иванова и отвечающего за управление имуществом и строительство объектов в российском министерстве войны. Он встретился с белорусским замминистра обороны по тылу Андреем Бурдыко.
Павел Фрадков — путиниский функционер высшего ранга во втором поколении, заметил читатель сайта Charter97.org:
— Его отец, Михаил Фрадков, был российским премьером, затем возглавлял внешнюю разведку. Старший брат — с 2018 глава «Промсвязьбанка». Считают, что Павел Фрадков должен обеспечить Путину контроль финансовых потоков в министерстве обороны.
Последние удачные удары Украины по военным объектам в глубине России вынуждают путинистов искать безопасное убежище. Есть вероятность, что россияне будут создавать новые объекты на территории Беларуси. И, скорее всего, потребуют увеличение материально-технической поддержки, со стороны лукашенковской армии.