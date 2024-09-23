Как белорусу получить заветный «шенген» 23.09.2024, 8:17

В каких посольствах реальнее получить европейскую визу.

С определенного времени количество квестов, которые нужно пройти белорусам для выезда в Европу, увеличилось. Долгому пересечению границы предшествует не менее мучительная и затратная часть – получение визы.

Но на количество желающих это не особенно влияет. Как и на чьи-то планы провести Рождество в Старом Свете или съездить летом в одну из европейских столиц, а потом еще и на море.

Журналист Tochka.by решил узнать в визовых агентствах, насколько реально получить «шенген» на долгий срок человеку, у которого не было виз последние три года.

По ускоренной программе – полтора месяца

Похоже, что наиболее перспективными в оформлении «шенгена» остаются Италия и Испания. Это подтвердили в двух фирмах. Санкции санкциями, а доходы от туризма никто не отменял.

В одном из агентств предложили выбрать испанскую визу с ускоренной подачей в Минске – запись в пределах двух недель. И до 40 дней рассмотрения документов посольством.

«Статистика в последнее время хорошая, отказов мало», – написала менеджер.

Для открытия необходима выписка со счета с движением и остатком €2000–2500. Компании под силу сделать бронь отелей и билетов на транспорт. Если подразумевается поездка на личном авто, при наличии техпаспорта и водительского удостоверения могут оформить маршрутный лист.

Фирма занимается подготовкой пакета документов и курирует все процессы при регистрации.

Стоит это в данном конкретном случае Br950. Оплата делится на две части: предоплата в Br250, остальное – по факту.

В чистый паспорт долгосрочный «шенген» не ставят

Еще в одном агентстве рассказали про запись в визовый центр Италии – по живой очереди и бесплатно. Для этого нужно подъехать в будний день по адресу ул. Немига, 40, в 16:00–17:00 и взять талончик (при себе иметь паспорт).

Очередь будет подходить ближе к лету, и тогда можно подать документы. Компания поможет оформить все необходимые бумаги в течение дня. Это обойдется в Br120.

Специалист предупредила, что период действия визы определяет только консул, она может быть открыта на срок от пары недель до полугода.

«Обычно в чистый паспорт большую по сроку визу не ставят, но итальянцы могут открыть и на три месяца, и на полгода. Если вы посетите Италию и повторно подадите документы с подтверждением пребывания (бронь отеля, чеки об оплате покупок, фото), следующую визу могут поставить на два года», – пояснила представитель фирмы.

В Польшу – под концерты

Надо понимать, что при оформлении испанских и итальянских виз крайне желательно как можно быстрее посетить эти страны. Потому что иначе в следующий раз у дипломатов могут возникнуть вопросы.

Другие страны Евросоюза можно использовать для транзита, но с подтверждением конечной точки маршрута (бронь в отеле). Чтобы не получилось, как недавно с белорусскими туристами, которые на автобусе по греческой визе ехали в Испанию и были остановлены в Германии, а потом возвращены в Беларусь.

Проблема стала актуальной из-за сложностей с получением виз у соседей – Литвы и Польши. Добавили трудностей и недавние скандалы с выдачей польских разрешительных штампов: визы PBH использовали не по назначению, а многие оформляли студенческие, чтобы потом трудоустроиться в ЕС.

Журналист поговорил с белоруской, живущей в Польше, которая недавно помогла получить визы родственникам.

По ее словам, в какой-то момент стало проще записаться. Делала она это дистанционно через турагента (стоит такая услуга Br300 за человека).

Правда, надо отметить, что цель визита была реальной. В частности, собеседница решила сделать подарок своему брату – купила билеты на концерт в Варшаве, и под это виза была оформлена без проблем.

Период пребывания оказался не таким большим, как хотелось бы: две недели. Но и этого достаточно, чтобы слетать еще в какую-нибудь европейскую страну.

Вместе с тем белоруска подтвердила, что сейчас гораздо проще оформить визу для родителей-пенсионеров. Отец нашей героини подавался на польский «шенген» по такому же принципу ранее и получил разрешительный штамп на три месяца.

При этом в любом случае все нужно делать заранее, минимум за два месяца до предполагаемого ивента.

Впрочем, для некоторых вопрос поездок в Варшаву на концерт и в Европу на отдых на фоне сложностей с получением виз остается закрытым в любом случае. Решения дипломатов и пограничников заставляют белорусов смотреть на безвизовый Восток – арабские страны и Азию.

Например, Катар можно найти дешевле Турции. А лететь в Китай через Москву сейчас получается быстрее, чем попасть в Польшу. Но это уже совсем другая история.

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