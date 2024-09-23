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Путин стал жертвой шантажа

  • Андрей Пионтковский
  • 23.09.2024, 8:20
  • 1,078
Путин стал жертвой шантажа

Пахан русского мира будет очень уязвим.

Камала Харрис, согласно проведенным уже после дебатов опросам, увеличила на пару процентов свое небольшое лидерство как на общенациональном уровне, так и в swing states. Теперь, как всегда на финише, кандидатам предстоит борьба за голоса еще неопределившихся, колеблющихся, сомневающихся. В этом цикле ситуативно возник новый кластер таких swing voters – проукраинские республиканцы, которые голосовали на праймериз за Ники Хейли, которые поддерживают настойчивые требования Майка Маккола к администрации немедленно снять все ограничения на удары американским оружием вглубь государства-агрессора. Харрис понимает, что ключ к ее победе на выборах это привлечение на свою сторону этих избирателей. В swing states она разместила громадную порцию рекламных роликов в поддержку Украину, обличающих откровенно предательские, в отношении Украины, высказывания Трампов (отца и сына), Вэнса и позорного отпрыска клана Кеннеди.

Но эта ее перспективная избирательная стратегия подрывается старческим упрямством дедушки Байдена, задерживающего отмену позорных запретов на удары американским оружием вглубь российской территории.

События на грядущей неделе в Нью-Йорке и Вашингтоне, куда приезжает с «Планом Победы» Президент Украины могут стать решающими не только для исхода американских выборов, но и, что намного важнее, для исхода 4-ой мировой войны.

О чисто военных аспектах Курской операции ВСУ эксперты высказывают разные мнения, но ее огромный политический и психологический успех несомненен. Она изменила представление о войне, как в Вашингтоне, так и в Москве. В Вашингтоне значительная часть американского политикума поверила в реальность Победы Украины. В начале августа Киев посетила двухпартийная высокопоставленная делегация Конгресса, которая на встрече с Зеленским согласовала основные параметры «Плана Победы» (отмена красных линий на использования американского оружия, предоставление значительного числа современных самолетов-истребителей с западными пилотами-добровольцами) В преддверие визита Зеленского Маккол и его коллеги активно лоббируют это план в администрации.

Что касается Москвы, то власти продолжают беспощадно расправляться с противниками войны за любой пост или даже лайк в соцсетях. Но после Курска у Путина появился новый потенциально гораздо более опасный для него противник. Это его прежняя база поддержки, Z-сообщество, осуждающее диктатора не за то, что он развязал преступную войну, а за то, что он, как они полагают, ее проигрывает. Эту позицию громко озвучивают Z-военкоры на своих телеграм-каналах и видеоблогах, где помимо стандартных проклятий по адресу «укрофашистов» и «сатанистского Запада» много разоблачений повального воровства в армии, бездарности военачальников, неоправданных потерь. Глухо нарастает подозрение: «Царь не настоящий!»

История бунта Пригожина, который по-прежнему чрезвычайно популярен в Z-среде, напоминает нам, как быстро настроения «До***б Шойгу! П**ор Герасимов! Где снаряды?!» могут перерасти в военный мятеж и поход на Москву.

Отчаянно пытаясь предотвратить снятие Белым Домом красных линий в оказании помощи Украине, Путин снова использует излюбленное оружие террористов – шантаж. Каждый день мы слышим из Кремля, что если будут даны разрешения на удары вглубь России, Кремль будет считать себя находящимся в состоянии войны с блоком НАТО.

На своей совместной пресс-конференции в Киеве с госпожой Урсулой фон дер Лайн 20 сентября Зеленский был предельно откровенен. Впервые он прямо говорил о фигурах в окружении Байдена, которые убеждают дедушку уступить путинскому шантажу. Полагаю, он имел в виду прежде всего директора ЦРУ Бернса, который заключил в ноябре 2021 года в Москве тайное устное соглашение с Путиным, обещав тому, что в случае нападения России на Украину, США не позволят украинцам наносить ответные удары по территории России. По-существу, Бернс продолжает и сегодня старательно исполнять свое личное предательское соглашение с Путиным от 2021 года.

Зеленский подчеркнул также, что в Вашингтоне он встретится не только с Байденом, Харрисs, Трампом, но и с Конгрессом. Накануне своего визита Зеленский получил кроме Конгресса еще одного мощного союзника – Европу. Только что избранный новый состав Европарламента подавляющим большинством потребовал снять все ограничения на удары западным оружием вглубь российской территории. И это притом, что угрожает Путин карами небесными прежде всего европейцам. Спасибо, Европа!

Исходя из вышеизложенного есть основания полагать, что к концу недели ограничения будут сняты.

Тем более что есть еще один очень серьезный аргумент в пользу именно такого решения коллективного Запада.

Путин окажется в этом сценарии главной жертвой собственного шантажа. Он заявил, что находится в состоянии войны с НАТО. Отлично, Владимир Владимирович! Hic Rhodus, hic salta. Но что-то не прыгается ему на военный Блог на порядок превосходящий его в конвенциональной мощи. А Президент Макрон уже вежливо объяснил ему, что у Франции тоже есть ядерное оружие.

Не сумевший за свой базар ответить, пахан русского мира будет очень уязвим даже в собственном бункере. Z-патриоты способны выдвинуть в своей среде Пригожина-2. И потянутся эти простые русские люди с мозолистыми трудовыми ладонями кто к уютной швабре, а кто и к кувалде – оружию люмпен-пролетариата.

Андрей Пионтковский, kasparov.ru

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