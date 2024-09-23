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Это не случайность

  • Альфред Кох
  • 23.09.2024, 8:33
Это не случайность

Какая-то важная информация утекла от россиян в руки спецслужб Украины.

ВСУ нанесли новый удар по российским складам с боеприпасами. Во-первых, оказалось, что в 20 км от больших складов в Торопце, которые были взорваны 18 сентября, имеются едва ли не большие склады с боеприпасами в поселке Октябрьский, той же Тверской области. ВСУ взорвали и их. (Огромное спасибо стратегам из российского Генштаба за то, что они так кучно расположили свои стратегические арсеналы).

Кроме этого, были взорваны еще и склады с боеприпасами в Тихорецке Краснодарского края. И это тоже было крайне болезненно для российской армии потому, что это был склад, снаряды и ракеты с которого шли напрямую в войска. То есть это был такой логистический центр, который российские генералы считали хорошо защищенным и удаленным на достаточное расстояние от линии фронта. И вот теперь его тоже нет…

Я тихо подозреваю, что столь удачные попадания несколько дней подряд не могут быть случайностью. Какая-то важная информация утекла от россиян в руки спецслужб Украины. С другой стороны, я прошелся по Google-map и каково было мое потрясение, когда я все эти склады увидел собственными глазами на их картах в открытом доступе. На третий год войны. Вот вам и вся путинская секретность… 

Это при том, что ФСБ пачками сажает людей (в том числе — пожилых ученых) за передачу каких-то там «секретов» иностранцам. Разуйте глаза, пинкертоны хр*новы, у вас самые важные гостайны в открытом доступе! Впрочем, пусть все так и остается: склады взрываются, а ученые сидят в тюрьмах (всяко лучше, чем если бы они разрабатывали Путину какое-нибудь оружие).

Теперь, даже если изображение всех российских складов с боеприпасами как-то уберут с карт, то все равно уже будет поздно: все карты давно скопированы и проанализированы. А переместить сам склад, тем более такого масштаба — дело долгое и трудоемкое. Это вам не самолеты перегнать с одного аэродрома на другой.

Вы знаете, мне нравится эта стратегия: уничтожать российские склады с оружием. Человеческих потерь — минимум, да и те по большей части случайные (ругайте меня как угодно, но мне россиян тоже жалко, какими бы дурными людьми они не были), зато эффект колоссальный: без боеприпасов много не навоюешь. Результат мгновенный и сразу сказывается на интенсивности боевых действий. Это даже лучше, чем стрелять по российским НПЗ.

И частота удачных атак и удаленность целей показывают, что у Украины появилось, наконец, оружие, которое действительно дает пусть маленькую, но надежду на перелом ситуации. Мое воображение уже летит вперед и рисует себе взрывы на всех российских арсеналах и вызванное этим окончание войны… 

А почему нет? Если израильтяне научились дистанционно взрывать пейджеры и портативные рации, то почему нельзя аналогичным образом взрывать вражеские арсеналы? Дроны — дронами, и ракеты — ракетами, но где-то ведь это оружие производят, как-то и куда-то везут… Заложить в снаряд или ракету маленькую штучку  и в нужный момент ее активировать… Ба-бах! Глупость написал, да? Ну ладно, уж и помечтать нельзя…

Жены российских «мобиков» вышли на акцию протеста к зданию Минобороны во вторую годовщину «частичной» мобилизации. Во время акции к ним подошли провокаторы и начали их оскорблять. Но протестующие заявили, что останутся у здания Минобороны на ночь. Однако вместо этого они оказались в кутузке. 

Грустная история. Но в то же время она показывает, что в России потенциал протеста начинает потихоньку нарастать. И это именно то, чего Путин боится больше всего. Кстати, примерно об этом недавно говорил Зеленский.

Социология тоже показывает, что в России начинает накапливаться усталость от войны. С 10 по 17 сентября исследователи проектов «Хроники» и Extreme Scan провели телефонный опрос, в рамках которого поговорили с 800 респондентами.

Согласно исследованию, 49% опрошенных поддержали бы вывод войск и мирные переговоры с Украиной. Против этого решения выступили 33% участников исследования. Кроме этого, 63% респондентов хотели бы, чтобы Россия и Украина в ближайший год договорились о мире «со взаимными уступками». 

Все это совсем не похоже на консолидацию вокруг Путина и взрыв патриотизма, о которых нам сообщают официальные кремлевские пропагандисты… Интересно, что Кремль, который всегда держит руку на пульсе общественных настроений, эту тенденцию старается не замечать и только наращивает воинственную риторику. 

Например, госпожа Захарова в очередной раз официально заявила, что Россия ни в каком втором «Саммите Мира» участвовать не собирается, поскольку не хочет помогать Украине «протащить» формулу Зеленского и от имени мирового большинства «предъявить России ультиматум о капитуляции». 

Будем надеяться, что такое расхождение политики Кремля с вектором общественных настроений в России добром для властей не кончится. К тому же Кремль на пустом месте создает все новые и новые точки напряжения. 

Взять хотя бы очередной виток противостояния ингушей и чеченцев, вызванный убийством чеченцами двух ингушских охранников при штурме офиса Wildberries. Полный карт-бланш, который выдал Путин Кадырову добром для них обоих не кончится. Впрочем, пусть: чем хуже — тем лучше. Пусть они погрязнут во внутренних распрях. Тем меньше сил у них останется на войну.

Слава Украине!

Альфред Кох, Telegram

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