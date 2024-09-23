Массовое оглупление россиян 4 Владимир Пастухов

23.09.2024, 8:48

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У этого процесса два основных источника

Есть одна щепетильная тема, о которой как-то неудобно даже писать, но и не писать более невозможно. Речь идет о массовом оглуплении населения России. Не всех, конечно, но многих. Пугающе многих. Общее впечатление такое, как будто произошла эпидемия ранней деменции: отказывает оперативная память, тяжело даются простейшие логические действия, растет агрессия и подозрительность, и в то же время – патологическая доверчивость к очевидной лжи. Люди стали вдруг так просты, что времена, когда они были хитры и вороваты, вспоминаются с ностальгией. Явление это стало настолько масштабным и выпуклым, что не заметить его просто невозможно. Естественно, возникает вопрос: это что-то совершенно новое, рожденное нашим суровым временем, или наоборот, хорошо забытое старое, которое сейчас лишь вылезло наружу из-под фальшивой «умности»?

Оставим временно в стороне морально-этическую сторону вопроса, хотя это и непросто. Поговорим исключительно о его интеллектуальной составляющей. Вот люди соревнуются между собой в том, как поднять фертильность у дохнущих на войне пачками мужиков и женщин, которым одновременно «втирают» про традиционные ценности и дают инструкцию, как не подходить к страдающему ПТСР мужу со спины. Кто-то предлагает провести специальную детородную операцию (что бы это ни значило), кто-то предлагает регулярно пересчитывать яйцеклетки в женских яичниках, видимо, полагая, что сама процедура пересчета как-то поправит положение с их оплодотворением. Читать это все и полезно, и занимательно, но время от времени надо щипать себя за что-нибудь, потому что кажется, что это Жванецкий, а это совсем не он. Понятно, я взял первый пример, который с краю лежал. Если углубляться, можно издавать «Энциклопедию современной русской глупости», которая очень быстро превзойдет по объему БСЭ.

Что является источником этого феноменального мгновенного массового оглупления? На мой взгляд, у этого процесса два основных источника: возвышение глупцов (глупость натуральная) и мимикрия умников под глупцов (фальшивая, ситуационная глупость). Эти процессы приятно дополняют друг друга, вместе создавая неповторимый колорит современной русской жизни.

Что касается первого, то, грубо говоря (такой уж предмет дискуссии), дураки есть везде, да и были всегда. Физиологическую глупость исследовали «великие умы»: Сербский, Кандинский, Ганнушкин. Все в целом сводится к тому, что глупость – это когда интеллект снижен, но признать невменяемым нельзя. В этом проблемы нет – не всем же быть умными. Проблема в том, что только в такие исторические периоды, как тот, который сегодня переживает Россия, именно эти люди с пониженной интеллектуальной ответственностью становятся элитой и опорой власти, ее главным активом. В принципе, ничего особенного в этом нет, но многолетняя практика отрицательной селекции начинает давать первые зримые плоды: количество, так сказать, переходит в качество. Но для человека, не погруженного в эту реальность повседневно, картинка выглядит так себе, будто попал внутрь экранизации «Корабля дураков».

Со вторым сложнее. Как учат нас те же светила психиатрии, глупость – то есть неспособность человека самостоятельно мыслить и принимать рациональные решения – может быть не только врожденной, как у первой категории, но и благоприобретенной. В частности, в психологии описывается временная глупость, которая может быть обусловлена защитной реакцией на психологическую травму. Ну, большей травмы, чем путинский режим с его террором и войнами, представить себе трудно, по край мере, сейчас. Так что с этой точки зрения добровольное и, видимо, обратимое оглупление огромных масс людей вполне объяснимо. В этом смысле у очередного цикла русской революции будет по крайней мере один оздоровляющий эффект – очень многие быстро и неожиданно поумнеют. Некоторые даже слишком.

Так или иначе, но здесь и сейчас при взгляде со стороны современная Россия благодаря этим двум взаимодополняющим процессам выглядит как гигантский салтыков-щедринский «город Глупов», поражая воображение тех, кто еще помнит эту страну другой.

Владимир Пастухов, Telegram

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