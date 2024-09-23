Энн Эпплбаум: Победа Украины станет ударом для режима в Минске 23.09.2024, 8:58

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Белорусский народ заслуживает лучшего

Лауреат Пулитцеровской премии, известная американская писательница Энн Эпплбаум в интервью телеканалу «Белсат» рассказала, почему считает Беларусь частью Европы:

– То, как закончится война, окажет большое влияние на Беларусь. Победа Украины станет серьезным ударом для режима в Минске. Очевидно, что изменение характера российского режима также изменит Беларусь. Сейчас Беларусь полностью зависит от России во всех отношениях. Мне не нужно вам это объяснять. Я надеюсь, что процессы, которые инициировала эта война, в конечном итоге изменят и Беларусь.

Беларусь – европейская страна. Она имела все шансы стать процветающей. Там очень талантливые и образованные люди, в большинстве своём очень мирно настроенные. У страны нет никаких собственных военных амбиций. Нет никаких причин для того, чтобы Беларусь оставалась одним из самых ужасных, жестоких режимов на континенте. Я считаю, что белорусский народ заслуживает лучшего.

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