закрыть
23 сентября 2024, понедельник, 10:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Энн Эпплбаум: Победа Украины станет ударом для режима в Минске

  • 23.09.2024, 8:58
  • 2,290
Энн Эпплбаум: Победа Украины станет ударом для режима в Минске

Белорусский народ заслуживает лучшего

Лауреат Пулитцеровской премии, известная американская писательница Энн Эпплбаум в интервью телеканалу «Белсат» рассказала, почему считает Беларусь частью Европы:

– То, как закончится война, окажет большое влияние на Беларусь. Победа Украины станет серьезным ударом для режима в Минске. Очевидно, что изменение характера российского режима также изменит Беларусь. Сейчас Беларусь полностью зависит от России во всех отношениях. Мне не нужно вам это объяснять. Я надеюсь, что процессы, которые инициировала эта война, в конечном итоге изменят и Беларусь.

Беларусь – европейская страна. Она имела все шансы стать процветающей. Там очень талантливые и образованные люди, в большинстве своём очень мирно настроенные. У страны нет никаких собственных военных амбиций. Нет никаких причин для того, чтобы Беларусь оставалась одним из самых ужасных, жестоких режимов на континенте. Я считаю, что белорусский народ заслуживает лучшего.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Это не случайность
Это не случайность Альфред Кох
Наступить на нож
Наступить на нож Ирина Халип
Знак бездны
Знак бездны Владимир Пастухов
Один из руководителей ФБК Волков пытается заткнуть рот сайту «Хартия'97»
Один из руководителей ФБК Волков пытается заткнуть рот сайту «Хартия'97» Наталья Радина