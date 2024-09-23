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«Даем соседу-рыбаку бутылочку домашнего вина, а он нам — свежевыловленного карпа»

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  • 23.09.2024, 9:10
  • 1,522
«Даем соседу-рыбаку бутылочку домашнего вина, а он нам — свежевыловленного карпа»

Белорусы рассказали, как готовятся к зиме.

Урожайный сезон завершается. «Салідарнасць» cпросила у белорусов, какое у них настроение к концу первого осеннего месяца, урожайным ли был год и делали ли они закатки.

Валентина, 65 лет. «Решила впервые сделать свой домашний кетчуп. Рецепт нашла в Тик-Ток, все очень просто»

Женщина живет в Минске и давно уже на пенсии, но все равно продолжала работать, пока позволяло здоровье. Недавно она приняла решение уволиться. Так что это первая по-настоящему пенсионная осень Валентины.

— Летом у меня были проблемы со здоровьем, поэтому за маленьким огородом смотрели дети и муж. Позже и я вернулась в строй. Закатки на зиму делаю, но не много. Обычно это огурчики и помидорчики, но в этом году решила еще закатать два вида салатов — из кабачков и баклажан. Для закаток в основном использую то, что вырастила сама, что-то покупаю на рынке.

Вот недавно на Таборах купила сеточку баклажанов, лука, моркови и перца. В этом году у меня урожай помидоров, так что решила впервые сделать свой домашний кетчуп. Рецепт нашла в Тик-Ток, все очень просто. И теперь с шашлыком мы едим свой соус. Правда, получилось всего четыре баночки.

Валентина отмечает, что делать закатки дешевле, чем если покупать такие продукты в магазине. Но запасы на зиму она делает не для экономии.

— Просто ты знаешь, что все свое. Без всяких «ешек», загустителей и ГМО.

Спрашиваем, а как проходит первая осень женщины, когда наконец-то не надо на работу. И как выход на пенсию отразился на ее финансах.

— Жизнь моя очень изменилась. Конечно, деньги имеют значение. Говорят, что дома ты зачахнешь, а когда работаешь — болит-не болит, собрался и пошел на работу, на людях развеялся еще и денег получил. Это так. Но есть и другая сторона. На пенсии так хорошо. Не зря говорят, что жизнь только начинается.

У меня дети выросли, внуки тоже. Я отдыхаю и мои нервы в порядке. А это ведь тоже важно — нервы влияют на здоровье. Я иду в парикмахерскую, по магазинам, в поликлинику — и я спокойна. Сижу на остановке, жду транспорт, разглядываю все вокруг. Кстати, заметила, что машин в городе очень много. И много новых, хороших.

С финансовой стороны, конечно, стало сложнее. Я привыкла, что есть пенсия и есть зарплата. Могла ходить по магазинам и тратить несколько дней подряд по сто рублей, а иногда могла «затариться» и на шестьсот. Сейчас надо экономить, но у меня пока не получается. Вот недавно пошла в магазин за семечками, а отдала сто рублей.

Анна, 24 года. «Бабушка — советский человек, поэтому закатки для нее — это обязательно»

Девушка говорит, что в последнее время часто думает о глобальном потеплении, ведь в середине сентября в Минске очень тепло. А вот что касается запасов на зиму, то сама Анна в этом участие не принимает, однако иногда ездит на дачу.

— Там у меня с весны по осень живет и трудится в огороде бабушка. Здоровье у нее уже не то, поэтому с огородом стараются помогать дети и внуки. То же самое с закатками — их делает сама бабушка, моя мама и другие родственники. Бабушка — советский человек, поэтому закатки для нее — это обязательно. Хотя зимой солений в нашей семье хочется всем. Едим огурцы, помидоры, лечо.

Осенью и зимой, рассказывает Анна, она тратит меньше, чем летом и весной, потому что меньше гуляет и больше времени проводит дома. Однако осенью большая часть денег уходит на теплые вещи и обувь.

Александра, 40 лет. «Если от родителей «поставок» не будет, скорее всего, буду минимально закатывать и сама»

В конце августа женщина на месяц пошла в отпуск. Говорит, что любит осень и в эту пору году ей особенно приятно утром пить чашечку кофе, глядя в окно, а не идти на работу.

Закатки на зиму Александра не делает, но в ее доме они всегда есть — передают родственники.

— В целом мы едим их нечасто, но, если от родителей «поставок» не будет, скорее всего, буду минимально закатывать и сама. Когда приезжаю к родителям, стараюсь помогать и с огородом, и с садом.

Картошку мы садим на даче родителей мужа недалеко от Минска — немного, но хватает на всю зиму трем семьям. Своя картошка для меня самая вкусная. Когда в гостях пробую магазинную, она какая-то водянистая.

Свекр закатывает огурцы, помидоры, делает варенье. Также у нас всегда много своих яблок, которые хранятся в гараже, обычно их хватает где-то до Нового года.

Так как у самой Александры огорода нет, женщина часто покупает овощи на рынке или в магазине.

— Вот сейчас мы взяли помидоры по 6,5 рублей. Хотя цены разные — можно купить и за три или четыре с половиной рубля. «Колючие» огурчики обошлись нам в пять рублей за кило, но мы видели, что были и дешевле. Три рубля — за пучок салата. Вот всего по чуть-чуть, и вышло 20 рублей. Не скажу, что это дорого, но и немало. Конечно, иметь свое выгоднее.

По словам женщины, осенью и зимой она тратит примерно столько же денег, сколько и в летнее время. Правда, эта осень для Александры и ее супруга вышла затратнее, чем обычно — они решили сделать косметический ремонт на кухне и поменять мебель. На это у них ушло около 1800 рублей.

Марина, 35 лет. «Все это — не ради экономии, а потому что нравится есть свое»

Марина вместе с мужем и тремя детьми живут в частном секторе. Осень — это всегда суетливое время для супругов, потому что дети идут в школу и на кружки. Уже к середине сентября, признается женщина, она устала. Однако это не помешало ей запастись закатками на зиму.

— Из своего у нас только ягоды — какие-то дети съедают прямо с куста, а вот вишня идет на компоты. Закатываю я в основном то, что дают родственники. Вот сколько дают, столько и закатываю, но в пределах разумного — чтобы хватило на сезон и ничего не выбросилось.

В этом году закатала огурцы, свой кетчуп, вялила помидоры. Также закатала немного разного варенья — его использую в основном на завтраки: с блинами, оладушками, сырниками, с батоном и творожным сыром. Все это — не ради экономии, а потому что нравится есть свое.

Арина, 30 лет. «Даем соседу-рыбаку бутылочку домашнего вина, а он нам — свежевыловленного карпа»

Арине 30 лет. У девушки есть деревня неподалеку от Смиловичей, где живет ее бабушка. За огородом ухаживает вся семья, в том числе и сама Арина.

— Вот недавно мы все вместе ездили копать картошку, к нам подключились даже родители мужа. И хотя земля была сухая, картошка уродилась очень хорошей. Знаю, что в Люблинской области выросла размером с семянку, и ее отдавали животным.

Помимо картошки, у нас уродились кабачки. Хватает и себе, и поделиться с друзьями-знакомыми. Не сосчитать, сколько раз я в этом году делала кабачковые оладьи. А вот тыква ни у нас, ни у наших родственников не уродилась — если никто не поделится, придется покупать.

По словам Арины, в деревне также был урожай огурцов, помидоров, свеклы и моркови. Из них родственники девушки сделали закатки, в том числе лечо и аджику. Также было много ягод — смородины, паречки и клубники. Из фруктов — много яблок, а вот груши быстро высохли.

— А еще у нас много винограда, из которого бабушка делает домашнее вино. Кстати, иногда это очень удобно: мы даем соседу-рыбаку бутылочку своего вина, а он нам — свежевыловленного карпа.

Конечно, в финансовом плане огород и закатки очень спасают. В этом году родители что только не закатывали, особенно из кабачков. Да и сейчас, пока зима еще не наступила, свои овощи сильно экономят бюджет — покупаешь только мясо, а гарнир, считай, есть.

А если не говорить про экономию, то есть свое — всегда в удовольствие. Я очень люблю зимними вечерами сварить картошечку, достать закатки. Знаешь, что все свое, натуральное. А если простыл — выручает свое варенье.

В целом, Арина пока не чувствует наступление осени, потому что до сих пор в отпуске и потому что тепло. Девушка отмечает, что в городе даже заново зацвели каштаны.

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