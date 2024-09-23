Ученые создали искусственный глаз на основе кошачьего 23.09.2024, 9:46

Они лучше видит в темноте и на расстоянии.

Исследователи из Сеульского национального университета, Института науки и технологий Кванджу и Корейского института науки и технологий опубликовали свои результаты в журнале Science Advances, пишет New Voice.

В своей работе они скопировали две ключевые особенности кошачьих глаз, которые позволяют кошкам видеть в темноте и обнаруживать замаскированные объекты.

Современные камеры, установленные на дронах и роботах, в основном имитируют человеческий глаз, используя круглые апертуры. Это приводит к тому, что как передний план, так и фон изображения оказываются в фокусе. Однако такой подход усложняет отслеживание конкретных объектов. В отличие от этого, глаза животных, таких как кошки, имеют вертикальные зрачки, которые создают асимметричную глубину резкости. Именно эта особенность позволяет кошкам более эффективно отслеживать объекты.

Исследователи решили применить этот принцип в создании нового искусственного глаза. Они разработали камеру с вертикальной апертурой, которая позволяет удерживать целевой объект в фокусе, оставляя фон размытым. Это улучшает отслеживание целей и делает камеру более эффективной при наблюдениях днём.

Кошки обладают отличным ночным зрением благодаря наличию tapetum lucidum — отражающего слоя за сетчаткой, который увеличивает светочувствительность. Этот слой также вызывает свечение кошачьих глаз в темноте. Чтобы имитировать эту особенность, инженеры добавили в свой искусственный глаз серебристые металлические отражатели за датчиком изображения.

Благодаря этим двум ключевым характеристикам, новая камера способна лучше видеть в условиях недостаточной освещенности и эффективно отслеживать цели, даже если они замаскированы. Такое устройство может найти широкое применение в робототехнике, дронах и других технологиях, требующих высокоточных систем наблюдения.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com