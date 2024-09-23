ФИДЕ не снимет санкции с белорусских шахматистов
- 23.09.2024, 10:04
Соответствующее решение приняла Генассамблея организации.
Генассамблея ФИДЕ на заседании в Будапеште отказалась снять санкции с шахматистов Беларуси и России, передает DW.
Соответствующее предложение озвучил Кыргызстан. Против него проголосовала 41 страна, представители 21 страны поддержали его, еще 27 воздержались или отсутствовали.
Вместе с тем Генассамблея проголосовала за то, чтобы совет ФИДЕ изучил возможность допустить к соревнованиям игроков из РБ и РФ моложе 12 лет или с ограниченными возможностями.
Беларусь и Россия были исключены из Международной шахматной федерации в 2022 году после начала полномасштабной войны в Украине. Шахматисты из этих стран фактически остались вне международных турниров.