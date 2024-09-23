«Лукашенко боится повторить его судьбу» 4 23.09.2024, 10:19

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Фото: CORBIS

Политолог рассказал, почему диктатор заговорил о Гааге.

Политолог Александр Фридман в интервью BGmedia рассказал, почему Лукашенко заговорил о Гааге.

«Думаю, у него слишком сильные ассоциации с Милошевичем (сербский диктатор Слободан Милошевич — ред.), с которым он поддерживал тесную дружбу и сотрудничество. Милошевич закончил в Гааге – Лукашенко боится повторить его судьбу. Но он поднимает эту тему в момент, когда она не актуальна. Но тем самым показывает, как глубоко этот страх засел у него внутри», — считает Фридман.

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