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«Лукашенко боится повторить его судьбу»

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  • 23.09.2024, 10:19
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«Лукашенко боится повторить его судьбу»
Фото: CORBIS

Политолог рассказал, почему диктатор заговорил о Гааге.

Политолог Александр Фридман в интервью BGmedia рассказал, почему Лукашенко заговорил о Гааге.

«Думаю, у него слишком сильные ассоциации с Милошевичем (сербский диктатор Слободан Милошевич — ред.), с которым он поддерживал тесную дружбу и сотрудничество. Милошевич закончил в Гааге – Лукашенко боится повторить его судьбу. Но он поднимает эту тему в момент, когда она не актуальна. Но тем самым показывает, как глубоко этот страх засел у него внутри», — считает Фридман.

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