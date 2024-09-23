«Пары недель в гимназии дочке хватило, чтобы понять разницу» 1 23.09.2024, 10:25

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Как закрытие частных школ в Беларуси повлияло на детей.

Два года назад в Беларуси «разобрались» с частными школами — из почти трех десятков остались шесть. Издание devby.io вспомнило, как это было, — и поговорило с айтишниками, чьи дети там учились.

«Зачистить все до невозможности»: как закрывали частные школы

Официальная причина, почему осенью 2022 года были закрыты почти все частные школы, — они не прошли лицензирование.

Проблемы у частников совпали с происшествием в школе «Смарт Скул»: мальчик выстрелил из детского пистолета и попал резиновым шариком в глаз девочке. Александр Лукашенко назвал эту школу «антигосударственной клоакой» и потребовал «зачистить все до невозможности в системе образования».

— Я поручил немедленно ввести лицензирование со вчерашнего дня. Народное образование, школы, вузы — это не та сфера, где мы шутить должны, — заявил он.

Родителям пришлось спешно переводить своих детей в государственные учреждения. Некоторые рассказывали, что им угрожали СОП (придание детям статуса находящихся в «социально опасном положении»), если не сделают этого, а к кому-то домой даже приходил директор из госшколы по «прописке».

Вот что рассказывали родители:

— У моего ребенка синдром дефицита внимания, но в обычной школе не знали, что это, — для них мой сын был просто «двоечником и хулиганом».

Частная школа стала для нас спасением: здесь небольшие классы, персональный подход и уважительное отношение ко всем ученикам. Сейчас сын учится с интересом — он больше не двоечник, интересуется музыкой и играет на музыкальном инструменте, любит гуманитарные науки, читает.

— Процесс там [в частной школе] организован намного лучше, техническое оснащение хорошее. Отношение к детям кардинально отличается — в частной школе их слушают. А еще их там учат, в то время как в госшколе просто контролировали: школьник сам или с родителями должен разобраться с учебным материалом, а после — продемонстрировать знания в школе.

— Не могу сказать, что госшкола — это однозначно зло, а частная — благо: есть и плюсы, и минусы у обоих вариантов. Но одно точно: всегда решает педсостав. Просто в частных школах он чаще всего специально подобран, хорошо мотивирован и не зарегулирован план-конспектами и прочей бумажной отчетностью.

В итоге личности гибко и свободно работают с личностями, учитывая и уважая их возрастные потребности и неудобные вопросы. В госшколе же, к сожалению, к детям часто относятся, как к неудобной живой массе, которую нужно любым способом заткнуть, проконтролировать, заставить выучить параграф и ровно выстроить на линейке.

Чиновники встречались с руководителями частных школ и родителями их учеников и обещали, что постараются помочь им пройти лицензирование — так как видят, что госшколы переполнены.

— Мы, чиновники, понимаем, что школы переполнены. Детское население растет быстрее, чем строятся учреждения образования. В Минском районе 61 тысяча детей — и частные школы, пусть и незначительно, снижают нагрузку на государственные. Сегодня я пришла сюда, чтобы донести до вас: у вас есть возможность восстановить работу школы. Сейчас дело за малым — выполните требования, необходимые для получения лицензии, — говорила тогда зампредседателя Минского райисполкома Ирина Тихонко.

Однако во второй четверти учебного года открылись всего три частные школы. В конце 2023 года министр образования Андрей Иванец уточнял, что их осталось шесть — «Конкорд», «Эко-Эл», «Альтернатива», «Ихвис», Минская международная гимназия и «Елисеевы поля».

Родители признавались devby.io, что с переходом детей в госшколы им пришлось взять по четыре репетитора.

— В результате у ребенка совсем нет свободного времени». Некоторые сетовали на то, что «просело качество знаний».

Вот цитата от одного из родителей:

— С госшколой у нас пока не складывается: на фоне стресса у ребенка ухудшилось здоровье. Вся нагрузка по обучению снова легла на меня. Учителя в новой школе не стесняются говорить родителям: «Учите с детьми уроки!» По устным предметам почти на каждом занятии — или самостоятельная работа, или практическая. Когда детям дают материал и в каком виде — непонятно.

Мне пришлось взять четырех репетиторов:

• по математике, так как в школе дают материал максимум на 5−6 баллов;

• по английскому — поскольку в частной школе сын занимался по другой программе и ушел далеко вперед. Чтобы его знания не растерялись, мы продолжаем занятия по той же программе с репетитором;

• по дизайну, так как ребенок хорошо рисует;

• и по географии. В школе с этим предметом катастрофа, хотя мы считаем его очень полезным.

И в результате у ребенка совсем нет свободного времени. А раньше он все то же самое делал в частной школе — и в четыре часа был свободен, и домашнее задание было частично выполнено. Зачем детей в школу каждый день таскают — непонятно. Уже звали бы только на экзамены — было бы у школьников хоть немного личного времени, они здоровее были бы.

Часть детей уехала за границу, но министр Иванец говорил, что ждет их назад и готов по возвращении «встретить в наших школах».

«Сын говорил, что это было наше лучшее решение» — опыт айтишницы

Читатели Devby (их имена изменены) рассказали, как сложились судьбы их детей — бывших учеников частных школ.

Сын Анны сейчас уже не школьник — недавно он окончил школу, которая работала по британской системе, в Лимассоле (Кипр).

— Наш сын учился в частной минской школе «Инновация» — с 7-го по 9-й класс. И это был самый классный наш опыт, связанный с образованием.

У многих современных детей «трудный характер» — так считают учителя с советским прошлым. Эти дети не подчиняются авторитету просто потому, что им так сказали, и открыто выражают свое мнение и несогласие. Мой сын в 11−12 лет стал «трудным» ребенком с отличными оценками и неудом по поведению.

Каждую четверть меня вызывали в школу — и это был колоссальный стресс для меня и для сына. В итоге мы с ним пошли к детскому психологу, и тот открыто сказал:

«Возможно, психолог нужен не ребенку, а вам».

На следующий год мы сменили школу. В обычную школьную систему я уже не верила — так что мы пошли в частную «Инновацию». Там активную натуру сына быстро направили в нужное русло — он стал участвовать в общественной жизни школы, вести школьные мероприятия. Ушла его колючесть, агрессия, сарказм.

Что там нам нравилось:

• это была именно отдельная школа — маленькая, ламповая, — а не просто классные параллели. Малыши не боялись старших, пересекались с ними в столовой и все очень дружно общались;

• в школе учились дети из разных стран — и много внимания уделялось английскому языку: у сына было по два урока английского в день. Классы делились по уровням владения языком, а не по возрасту. Причем с некоторыми детьми изначально можно было общаться только на английском, получалась экспресс-практика;

• в рамках учебного времени был выделен урок самоподготовки, когда ребята могли сделать домашнюю работу. Я вообще забыла про проблему со школьными домашками;

• классы были небольшие — по 10−12 человек, всем уделялось внимание;

• школа находилась по линии метро и городского транспорта. Сын добирался туда самостоятельно — и это было замечательным подспорьем для нас, работающих родителей.

Пообщавшись с директором «Инновации» пару раз, мы больше в образовательную систему не лезли. Все узнавали через сына, а вопросы решали на родительских собраниях — и чувствовали себя прекрасно. Знаю, что были родители, которые плотнее наседали на администрацию, и отношения с директором не у всех складывались. Некоторые уходили из школы со скандалами, писали плохие отзывы. Ну, как и везде. Каждому надо найти свою школу.

Когда сын заканчивал 9-й класс, мы уже знали, уедем из страны.

На Кипре нам порекомендовали школу, где учатся только старшие классы по британской системе, — IMS School. Все как в университете: нет классов, есть поток — например, математика, физика. И нет уроков, есть пары. Есть обязательные предметы, и есть некоторое количество на выбор — так называемая специализация. Отличная школа, в которой преподавание велось только на английском языке.

В эту школу надо было пройти отбор — сдать двухчасовой тест на английском на знание математики и логику, словарями и телефоном пользоваться было нельзя. Мы пришли в школу на консультацию, и нам назначили этот тест уже через два дня.

Времени на подготовку не оставалось. Сын пошел и сдал тест — в школу его приняли. Все три года обучения на Кипре он говорил, что это было наше лучшее решение. И до сих пор благодарит «Инновацию» за опыт.

Кстати, в Беларуси наш сын успел попасть на линейку в 10-м классе своей уже бывшей школы. Ему дали выступить с небольшой речью — а потом их повели смотреть в записи выступление Лукашенко. Сын был в шоке. Через три месяца «Инновацию» закрыли.

«Пары недель в гимназии дочке хватило, чтобы понять разницу между частной и госшколой»

Ребенок Алеся тоже учился в «Инновации» — с первого по пятый класс.

— Моя дочка училась в этой школе почти с самого ее открытия, на тот момент там было всего несколько учеников.

Когда «Инновацию» закрыли, мы были вынуждены перевести дочь в 24-ю гимназию — не по прописке, но без каких-то усилий: просто попросились, и ребенка взяли. Гимназия расположена близко к дому плюс специализируется на языках («Инновация» была очень сильна в этом вопросе — нам не хотелось терять уровень). Ну, а кроме того, когда-то там учился и я, поэтому имел некоторый сентимент.

В принципе, пары недель в гимназии дочке хватило, чтобы понять разницу между частной и госшколой — но в итоге она провела там весь учебный год.

24-я гимназия на самом деле неплохая школа — «ада» там нет. Но с «Инновацией» не сравнить: это небо и земля. Большинство преподавателей, работавших в «Инновации», — отличные предметники, многие еще и очень интересные люди. Не говоря уже о том, что они любят детей.

После школы дочка могла рассказать: «Сегодня на английском обсуждали NFT». Даже в младшей школе произношение у нее было лучше моего. Ну и в каждом классе было по 12 человек — что означает возможность индивидуального подхода к ученикам.

В гимназии сколько-нибудь серьезной учебы не было — и математика, и английский слабее на порядок. От произношения англичанки дочка вообще была в шоке. Единственный плюс госшколы — отсутствие оплаты, все остальное — минусы.

Проблем с адаптацией после перехода в госшколу не было — ни буллинга, ни каких-либо идеологических заморочек мы не наблюдали. Но интерес к учебе за год сильно просел.

Затем мы переехали в Израиль — и здесь дочь попала в отличную школу в Тель-Авиве. Чтобы поступить, сдавали экзамен по математике.

В Израиле есть разделение школ на три уровня: средняя школа начинается с седьмого класса — так что мы прилетели как раз вовремя. Наша школа государственная, классы немаленькие — тоже по 30 человек. Есть отдельный поток для русскоязычных репатриантов, обучение на нем ведется на русском, но при этом у детей больше часов иврита — чтобы через несколько лет можно было перейти в обычный класс.

По таким предметам, как английский, математика и иврит, детей делят на подгруппы по уровням. По мере прогресса подгруппу можно поменять. Еще ученикам предлагают кучу бесплатных кружков на выбор, в этом году мы выбрали дипломатию (ведет на английском очень крутой специалист), кстати, в нашей школе дипломатия — один из профилей на уровне старших классов.

Отличие, которое бросается в глаза в сравнении с нашими госшколами, — неравнодушное, очень теплое отношение к детям. Никакого «совка», всех этих: «ваши проблемы» и «вас много, а я одна». Первое, что сделала завуч, когда мы в прошлом году пришли с дочкой договариваться об экзамене на поступление, — угостила ее конфетой. Во время бомбежек классная регулярно звонила нам и спрашивала, не нужна ли психологическая или любая другая помощь. У дочки не было компьютера — в школе выдали лэптоп.

Что касается уровня предметного образования, то в школе в Израиле он прилично выше, чем в минской гимназии, но, пожалуй, не такой крутой, как было в «Инновации» — все-таки классы по 12 человек дают больше возможностей учителю. Ну и есть своя тонкость в израильском образовании: в средних классах (то есть с седьмого по девятый) детей особо не напрягают, «гонка» начинается в старших (с десятого по двенадцатый).

Еще добавлю, что «Инновация» была основной причиной, по которой мы еще год-полтора не уезжали в Израиль: мы понимали, что образование такого уровня без огромных денег за границей найти будет сложно, и надеялись, что школе все же дадут работать в Беларуси.

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