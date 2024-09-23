Офицер ВСУ рассказал, чем Сырский отличается от Залужного 6 23.09.2024, 10:33

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Обоих генералов он знает лично.

Офицер артиллерийской разведки ВСУ, военный эксперт Арти Грин (настоящее имя Евгений Бекренев – ред.) в интервью известному журналисту Евгению Киселеву рассказал, чем бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный отличается от нынешнего главкома Александра Сырского. Так, одного он назвал «патриотом Украины», а другого – «патриотом своей карьеры». При этом Арти Грин подчеркнул, что обоих генералов знает лично и достаточно хорошо, чтобы формировать свое мнение уверенно.

«По качеству они примерно на одном уровне, по знаниям. Залужный имеет такую особенность – он серебряный доллар, всем нравится, зайка прямо. Он своеобразный, но лидер. И он искренний. Знаете, в чем? Он – украинский офицер. Он же служить ушел в украинскую армию еще курсантом. У него есть судьба патриотической мотивации. Он всю жизнь служил Украине и за Украину готов погибнуть. Это единственный офицер столь высокого уровня, которого я видел там, куда и комбаты редко заезжают. Он патриот. Но если ему дадут команду какую-нибудь нехорошую, Залужный этого не сделает. Он заболеет, исчезнет из связи. Он не будет марать руки о грязном деле. Не будет толерантно относится к коррупции», – объяснил Арти Грин.

Сырский же, по словам офицера, выполнит любую команду.

«Сырский – самурай, он патриот не Украины, а своей карьеры. Но он не предатель. Доказательством этому являются Харьковская и Курская операции, которые оказались неожиданными для россиян. Сырского не очень любят, он держит дистанцию, большой начальник. Он никогда никого не слушает, рассказывает всем, что делать. Его нужно заставить послушать. Он человек забронзовел. Залужный в этом плане более простой, поэтому он и был популярен. Сырский серьезный. Если приезжает куда-нибудь ордена вручать, будет стоять в бронежилете, увешанном магазинами, будто сейчас в атаку пойдет», – сказал офицер.

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