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Renault представит мощного соперника Tesla

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  • 23.09.2024, 10:37
  • 1,878
Renault представит мощного соперника Tesla

Alpine A390 удивит характеристиками.

Во Франции скоро представят соперника Tesla Model Y от Renault. У самого дешевого кроссовера американского бренда появится еще один конкурент. О машине появились новые подробности.

Дебют нового электрокара Renault под дочерним спортивным брендом Alpine состоится в рамках Парижского автошоу, которое стартует в октябре 2024 года. Про новый Alpine A390 рассказывает Carscoops.

Электрический кроссовер Alpine A390 2025 модельного года получит несколько модификаций с Ожидается, что в топовом исполнении автомобиль получит полный привод и 600 л.с. Запас хода – около 600 км. Дизайн выполнят в спортивном стиле с динамичным силуэтом.

В Париже французы покажут и другие новинки. Долгожданный недорогой кроссовер Renault 4 EV уже готов к премьере. Электромобиль получит неокрашенные пластиковые детали на бамперах, которые подчеркнут его внедорожный характер. Но это будет все же компактный городской кроссовер с длиной кузова 4,2 м.

Еще одна новинка принадлежит Dacia. Точной информации о ней не предоставили. Но ожидается, что это семейный кроссовер Dacia Bigster. Недорогой автомобиль окажется крупнее Duster 3 поколения и сумеет разместить в салоне семь человек. Также Renault готовит преемника бюджетного электрокара Twizy.

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